Metales básicos: el cobre sube en Londres tras el impulso de las exportaciones chinas

27 ago (Reuters) - El contrato de cobre a tres meses de la Bolsa de Metales de Londres subía el miércoles, apoyado por un repunte de los pedidos de exportación chinos, aunque un dólar ligeramente más fuerte limitaba las ganancias. El contrato a tres meses en la LME subía un 0,04%, a US$9840,5 por tonelada métrica, a las 0234 GMT, mientras que el contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 0,15%, a 79.340 yuanes (US$11.092,00) por tonelada.

Los fabricantes chinos han señalado un reciente repunte de los pedidos de exportación. La demanda impulsada por la exportación fue fuerte en el primer semestre del año, cuando los fabricantes aumentaron la producción antes de los aranceles de EEUU, pero paró cuando los gravámenes entraron en vigor. Según los analistas de ANZ, la estabilización de la demanda en un contexto de elevadas tensiones comerciales es un buen augurio para el sector a corto plazo.

El dólar tenía dificultades para ganar terreno, aunque el índice dólar avanzaba ligeramente hasta 98,27, tras caer un 0,24% en la sesión anterior después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que despediría a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, lo que impulsó las expectativas de recortes de los tipos de interés en Estados Unidos. Un dólar estadounidense más fuerte hace que los metales cotizados en el billete verde sean más caros para los tenedores de otras divisas, lo que puede frenar la demanda y lastrar los precios.

Por otra parte, el fondo soberano indonesio Danantara planea acceder a US$8300 millones en fondos de inversión en 2025 para desarrollar un centro de procesamiento de níquel en asociación con el reciclador chino de baterías y minerales GEM.

Indonesia es el mayor productor mundial de níquel. Entre los demás metales de Londres, el aluminio subía un 0,09%, a US$2640,5 la tonelada, el níquel ganaba un 0,33%, a US$15.335, el plomo sumaba un 0,18%, a US$1991,5, el estaño avanzaba un 0,31%, a US$34.305, y el zinc se revalorizaba un 0,02%, a US$2814. El aluminio SHFE subía un 0,53%, a 20.840 yuanes, el níquel ganaba un 1,58%, a 122.250 yuanes, el estaño avanzaba un 1,01%, a 272.070 yuanes, y el zinc se revalorizaba un 0,18%, a 22.345 yuanes, mientras que el plomo cedía un 0,03%, a 16.910 yuanes.

(US$1 = 7,1529 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de María Bayarri Cárdenas)