Metales básicos: El cobre sube en Londres tras la caída de la producción en Chile

Por Lucas Liew

1 oct (Reuters) -

El cobre subía el miércoles en Londres, impulsado por la preocupación por la oferta, después de que la producción en Chile, el principal país productor, sufriera en agosto su . El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres ganaba un 0,52%, hasta US$10.322 por tonelada métrica, a las 0708 GMT. Los mercados chinos permanecerán cerrados del 1 al 8 de octubre por el Día Nacional.

La producción chilena cayó un 9,9% interanual en agosto, ocurrido el 31 de julio en la mina El Teniente, la más importante de Codelco.

La empresa, primera productora mundial de cobre, se vio obligada a interrumpir las operaciones de extracción y fundición, lo que redujo en 33.000 toneladas la producción prevista para 2025.

Por otra parte, Freeport-McMoRan mantenía conversaciones con el Gobierno indonesio sobre los derechos de explotación de la mina de cobre de Grasberg más allá de 2041.

El mes pasado, Freeport declaró fuerza mayor en la mina debido a las avalanchas de lodo torrenciales, que causaron la muerte de dos trabajadores. No se espera que la segunda mina de cobre del mundo recupere el ritmo de explotación anterior al accidente hasta 2027 como mínimo. BHP anunció planes para invertir más de US$555 millones en sus operaciones de cobre de Olympic Dam, en Australia Meridional, con el fin de duplicar la producción del estado, que alberga uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo.

Mientras tanto, el índice del dólar

, que mide la divisa estadounidense frente a seis competidores principales, rondaba el mínimo de una semana al iniciarse el cierre de la Administración estadounidense.

Un dólar más débil hace que los activos denominados en dólares sean más asequibles para los tenedores de otras divisas.

Los inventarios de cobre en los almacenes de Shanghái un 3,8% respecto al viernes pasado, mientras que los de plomo un 14,9%. El informe semanal de existencias se publicó antes del festivo del Día Nacional. Entre otros metales londinenses, el aluminio subía un 0,41%, a US$2691,5 la tonelada, el plomo avanzaba un 0,3%, a US$1994,5, el zinc se revalorizaba un 0,68%, a US$2980, el níquel ganaba un 0,23%, a US$15.270, y el estaño se fortalecía un 0,11%, a US$35.450. (Información de Lucas Liew; edición de Harikrishnan Nair y Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)