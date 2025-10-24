Metales básicos: el cobre sube en Shanghái ante reunión Trump-Xi y ayudas públicas chinas

SHANGHÁI, 24 oct (Reuters) -

El cobre de Shanghái subía el viernes después de que la Casa Blanca confirmara una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, y de que el pleno de alto nivel de China prometiera impulsar el consumo y la innovación tecnológica. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 0,93% y cotizaba a 86.380 yuanes (US$12.126,91) por tonelada métrica, a las 0250 GMT, con una ganancia del 2,02% en la semana. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres se encaminaba a una ganancia semanal del 1,88%, aunque bajaba un 0,47% a US$10.804 la tonelada en las operaciones matinales.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó la reunión Trump-Xi para el próximo jueves en Corea del Sur, en el marco del viaje del presidente estadounidense a Asia.

Trump expresó después su optimismo sobre un acuerdo comercial con China, diciendo que "todo el mundo va a estar muy contento".

La reunión se puso en duda en su día después de que Trump amenazara con cancelarla tras la ampliación por parte de China de las restricciones a la exportación de minerales de tierras raras a principios de este mes.

Mientras tanto, el Partido Comunista de China concluyó el jueves su IV Pleno, en el que prometió centrarse en la innovación tecnológica e impulsar el consumo. El comunicado, que esbozaba las prioridades de China para los próximos cinco años, coincidía con las expectativas del mercado.

En marzo se publicará un plan quinquenal detallado. Por lo demás, entre los metales básicos de la SHFE, el aluminio subía un 0,14%, el zinc un 0,34%, el plomo un 0,52%, el níquel un 0,41% y el estaño un 0,61%. Entre los demás metales de la LME, el aluminio bajaba un 0,54%, el zinc descendía un 0,36%, el níquel perdía un 0,61%, el estaño retrocedía un 0,65%, mientras que el plomo apenas variaba.

(US$1 = 7,1230 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)