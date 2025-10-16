Metales básicos: el cobre sube en Shanghái ante riesgos de suministro y tensiones comerciales

SHANGHAI, 16 oct (Reuters) -

El cobre de Shanghái subía el jueves, mientras los inversores se centraban en los riesgos de suministro con varios países advirtiendo sobre la caída de las tarifas de procesamiento, y las tensiones comerciales entre EEUU y China en el período previo a una reunión de alto nivel entre los líderes de ambos países.

El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái

subía un 0,34% y cotizaba a 85.250 yuanes (US$11.967,77) por tonelada métrica, a las 0320 GMT. El cobre de referencia a tres meses de la Bolsa de Metales de Londres apenas variaba, bajando solo un 0,02% a US$10.638,5 la tonelada.

Japón, España y Corea del Sur expresaron el miércoles su preocupación por el desplome de los cargos

de tratamiento y refinado del cobre (TC/RC), afirmando que la caída de una fuente de ingresos clave amenaza la sostenibilidad del sector del cobre.

Los tres importadores de cobre advirtieron de que unos TC/RC persistentemente bajos o negativos podrían frenar la producción de refinado al erosionar la rentabilidad.

La advertencia contribuyó a acentuar la preocupación por la oferta de cobre refinado debido a la caída de los TC/RC, lo que presta cierto apoyo al metal rojo.

Los inversores también están pendientes de la evolución de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

Altos cargos estadounidenses, entre ellos el representante de Comercio Jamieson Greer y el secretario del Tesoro Scott Bessent, acusaron el miércoles que la exportación de tierras raras de China amenazaba las cadenas de suministro e instaron a Pekín a dar marcha atrás, advirtiendo de una desvinculación más profunda si sigue adelante. Estos dirigentes subrayaron que Washington no buscaba una escalada y afirmaron que China aún podía dar marcha atrás, mientras que Pekín defendió la medida, afirmando que no constituye una prohibición de las exportaciones.

Los comentarios marcaron un nuevo desarrollo antes de una posible reunión a finales de este mes entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping, aunque el reciente recrudecimiento de las tensiones ha dejado dudas sobre si la reunión se llevará a cabo. Por lo demás, entre los metales básicos de la SHFE, el aluminio ganaba un 0,41%, el plomo subía un 0,5%, el estaño aumentaba un 0,37%, el zinc fue el único que registraba una caída del 0,2%, mientras que el níquel apenas variaba.

Entre los demás metales de la LME, el aluminio sumaba un 0,67%, el zinc avanzaba un 0,41%, el níquel se revalorizaba un 0,2%, el plomo subía un 0,33%, mientras que el estaño ganaba un 0,51%.

(1 dólar = 7,1233 yuanes chinos renminbi)

(Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)