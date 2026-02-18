LONDRES, 18 feb (Reuters) - El cobre subía alrededor de un 1% el miércoles, recuperándose de su mínimo en más de ‌una semana registrado en la ‌sesión ⁠anterior, ya que los inversores realizaban compras de oportunidad en medio de un volumen de operaciones reducido.

* El cobre de referencia en la Bolsa ​de Metales ⁠de Londre (LME) subía ⁠un 1,1% a 12.755,50 dólares por tonelada métrica a las 1013 GMT, tras caer ​un 1,8% el martes hasta su nivel más bajo desde el 6 de ‌febrero.

* La Bolsa de Futuros de Shanghái permanecerá ​cerrada por el Año Nuevo Lunar hasta ​el 23 de febrero y los operadores de China, principal consumidor de metales, están en gran parte ausentes debido a las fiestas.

* El cobre de la LME alcanzó un máximo histórico de 14.527,50 dólares el 29 de enero, pero desde entonces ha bajado alrededor de un 12% debido ​al aumento de las existencias.

* Las existencias de cobre en los almacenes aprobados por la LME aumentaron por duodécimo día ⁠consecutivo hasta alcanzar las 224.625 toneladas, la cifra más alta en 11 meses, con nuevas entradas en Nueva Orleans ‌y Kaohsiung.

* Los almacenes estadounidenses de la LME representan ahora casi el 18% de todo el cobre disponible en los almacenes de la LME , mientras que todavía hay 538.122 toneladas en la bolsa estadounidense Comex.

* El contrato de cobre al contado de la LME se negociaba con un descuento de 100 dólares por tonelada respecto al contrato de futuros de tres ‌meses , lo que sugiere que no hay una necesidad apremiante de metal a corto plazo.

* Goldman ⁠Sachs espera un aumento de su previsión del precio del cobre para el ‌cuarto trimestre de 2026, que es de 11.200 dólares, si el almacenamiento ⁠estratégico propuesto por Estados Unidos, y posiblemente por China, reduce ⁠las existencias comerciales.

* Entre otros metales industriales en la LME, el zinc subía un 0,1% a 3.288 dólares por tonelada, tras tocar el martes su mínimo en dos semanas, mientras que el aluminio ganaba un 0,7% a 3.056,50 dólares y estaba en camino de romper una racha ‌de cuatro días de pérdidas.

* El ​plomo sumaba un 0,2% a 1.949,50 dólares, el níquel avanzaba un 0,5% a 16.935 dólares y el estaño subía un 0,5% a 45.500 dólares. (Reporte de Tom Daly en Londres; reporte adicional de Ishaan Arora en Bangalore; edición ‌de Ronojoy Mazumdar, Rashmi Aich y Diti Pujara; Editado en Español por Ricardo Figueroa)