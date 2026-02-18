METALES BÁSICOS-El cobre sube gracias a compras de oportunidad en un mercado con poco volumen
LONDRES, 18 feb (Reuters) - El cobre subía alrededor de un 1% el miércoles, recuperándose de su mínimo en más de una semana registrado en la sesión anterior, ya que los inversores realizaban compras de oportunidad en medio de un volumen de operaciones reducido.
* El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londre (LME) subía un 1,1% a 12.755,50 dólares por tonelada métrica a las 1013 GMT, tras caer un 1,8% el martes hasta su nivel más bajo desde el 6 de febrero.
* La Bolsa de Futuros de Shanghái permanecerá cerrada por el Año Nuevo Lunar hasta el 23 de febrero y los operadores de China, principal consumidor de metales, están en gran parte ausentes debido a las fiestas.
* El cobre de la LME alcanzó un máximo histórico de 14.527,50 dólares el 29 de enero, pero desde entonces ha bajado alrededor de un 12% debido al aumento de las existencias.
* Las existencias de cobre en los almacenes aprobados por la
LME
* Los almacenes estadounidenses de la LME representan ahora
casi el 18% de todo el cobre disponible en los almacenes de la
LME
* El contrato de cobre al contado de la LME se negociaba con
un descuento de 100 dólares por tonelada respecto al contrato de
futuros de tres meses
* Goldman Sachs espera un aumento de su previsión del precio del cobre para el cuarto trimestre de 2026, que es de 11.200 dólares, si el almacenamiento estratégico propuesto por Estados Unidos, y posiblemente por China, reduce las existencias comerciales.
* Entre otros metales industriales en la LME, el zinc subía un 0,1% a 3.288 dólares por tonelada, tras tocar el martes su mínimo en dos semanas, mientras que el aluminio ganaba un 0,7% a 3.056,50 dólares y estaba en camino de romper una racha de cuatro días de pérdidas.
* El plomo sumaba un 0,2% a 1.949,50 dólares, el níquel avanzaba un 0,5% a 16.935 dólares y el estaño subía un 0,5% a 45.500 dólares. (Reporte de Tom Daly en Londres; reporte adicional de Ishaan Arora en Bangalore; edición de Ronojoy Mazumdar, Rashmi Aich y Diti Pujara; Editado en Español por Ricardo Figueroa)