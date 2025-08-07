Metales básicos: El cobre sube gracias a los alentadores datos de comercio en China
Por Polina Devitt
LONDRES, 7 ago (Reuters) - Los precios del cobre subieron el jueves, tras conocerse datos comerciales de julio en China -el principal consumidor de metales- que superaron las previsiones, y por un cauto optimismo sobre un posible acuerdo comercial entre Washington y Pekín ofreciendo más apoyo.
* A las 1620 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0,1%, a US$9686,5 la tonelada.
* "Los buenos datos de las exportaciones chinas han generado un ánimo positivo hacia los metales industriales", dijo David Wilson, analista de BNP Paribas.
* Las exportaciones chinas aumentaron un 7,2% interanual en julio, superando el 5,4% previsto en un sondeo de Reuters. Las importaciones crecieron un 4,1%, desafiando las expectativas de una baja del 1%.
* Las importaciones de cobre crecieron un 3,4% frente al mes anterior, mientras que las de concentrado de cobre un 9%, ya que el sector de la fundición siguió acaparando los escasos suministros en una racha de producción récord.
* La caída del 1,4% del cobre en la LME de la semana pasada, provocada por el desplome de los futuros del Comex después de que Washington excluyó el metal de sus aranceles a la importación de algunos productos de cobre, también apoyó el alza.
* Estados Unidos ha acumulado enormes cantidades del metal en previsión de estos aranceles. Para que el cobre empiece a salir de las existencias estadounidenses
* Entre otros metales básicos, el aluminio en la LME cayó un 0,9%, a US$2602,5 la tonelada; el zinc ganó un 0,9%, a US$2811,5; el plomo avanzó un 0,5%, a US$2003; el estaño sumó un 1,3%, a US$33.780; y el níquel perdió un 0,4%, a US$15.120.
(Reporte adicional de Brijesh Patel en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)
