Metales básicos: el cobre sube gracias a los optimistas datos comerciales chinos

Por Polina Devitt

LONDRES, 7 ago (Reuters) - Los precios del cobre subían el jueves, tras datos comerciales de julio en China -principal consumidor de metales- que superaron las previsiones, con un cauto optimismo sobre un posible acuerdo comercial entre Washington y Pekín ofreciendo más apoyo.

* A las 0954 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0,6%, a 9730 dólares la tonelada.

* "Los buenos datos de las exportaciones chinas han generado un sentimiento positivo hacia los metales industriales", dijo David Wilson, analista de BNP Paribas.

* Las exportaciones chinas aumentaron un 7,2% interanual en julio, superando el 5,4% previsto en un sondeo de Reuters. Las importaciones crecieron un 4,1%, desafiando las expectativas de un declive del 1%.

* Sus importaciones de cobre crecieron un 3,4% frente al mes anterior, mientras que las de concentrado de cobre mejoraron un 9%, ya que el sector de la fundición siguió acaparando los escasos suministros de concentrado en una racha de producción récord.

* La caída del 1,4% del cobre en la LME de la semana pasada, provocada por el desplome de los futuros del Comex después de que Washington excluyó el metal de cobre de sus aranceles a la importación de algunos productos del metal rojo, también dio margen para el crecimiento.

* Estados Unidos ha acumulado enormes cantidades del metal en previsión de estos aranceles. Para que el cobre empiece a salir de las existencias estadounidenses , la prima de los futuros del Comex sobre el referencial del LME tendría que pasar a un descuento, dijo Wilson.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 0,7%, a 2628 dólares la tonelada; el zinc ganaba un 1,2%, a 2821,5 dólares; el plomo avanzaba un 0,7%, a 2008 dólares; el estaño sumaba un 0,6%, a 33.510 dólares; y el níquel mejoraba un 0,4%, a 15.190 dólares.

(Reporte adicional de Brijesh Patel en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)