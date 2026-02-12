METALES BÁSICOS: el cobre sube impulsado por debilidad del dólar y mejora del ánimo de inversores

Por Eric Onstad

LONDRES, 12 feb (Reuters) - Los precios del cobre subían el jueves, respaldados por un dólar más débil y un mayor apetito por el riesgo en los mercados financieros, pero las ganancias eran limitadas por el aumento de las existencias y la débil demanda en China.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,9% a US$13.286 por tonelada métrica a las 10:25 GMT, tras subir un 0,5% el miércoles.

* La volatilidad del cobre en la LME ha disminuido desde que alcanzó un máximo histórico de US$14.527,50 por tonelada el 29 de enero, impulsado por las compras especulativas, pero sigue registrando una subida del 35% en los últimos seis meses.

* La demanda física ha caído en China, el principal consumidor de metales del mundo, antes de las festividades de nueve días por el Año Nuevo Lunar, que comienzan el 15 de febrero, cuando la actividad económica se paraliza.

* El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái subió un 0,4% y cerró la sesión diurna a 102.330 yuanes la tonelada.

* El optimismo de otros mercados se extendía a los metales, ya que las bolsas asiáticas y europeas alcanzaban máximos históricos.

* También impulsaba a los precios de los metales la debilidad del índice dólar, presionado en parte por el resurgimiento del yen, lo que abarataba las materias primas que cotizan en la moneda estadounidense para los compradores que utilizan otras divisas.

* En la LME, el níquel caía un 0,9% a US$17.720 por tonelada debido a la toma de ganancias, tras haber subido un 2,2% el miércoles después de que Indonesia recortó drásticamente la cuota minera de este año para PT Weda Bay Nickel, la mina de níquel más grande del mundo.

* El níquel en la Bolsa de Shanghái subió a medida que los operadores se enteraban de la noticia, con un alza del 1,8% hasta cerrar en 139.610 yuanes (US$20.228,06) la tonelada.

* Entre otros metales, el aluminio en la LME subía un 1,8% a US$3.159,50 por tonelada, el zinc ganaba un 0,8% a US$3.435, el plomo sumaba un 0,1% a US$1.995,50 y el estaño avanzaba un 1% a US$50.150.

(1 dólar = 6,9018 yuanes chinos)

(Reporte de Eric Onstad. Reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan en China. Edición de Saad Sayeed; Editado en Español por Ricardo Figueroa)