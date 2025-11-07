METALES BÁSICOS El cobre sube leve por debilidad del dólar y menores tensiones comerciales

(Actualiza precios por la tarde)

Por Polina Devitt

LONDRES, 7 nov (Reuters) - Los precios del cobre subieron el viernes, apoyados por la debilidad del dólar, las señales de alivio de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín e ignorando, por ahora, menores importaciones del metal rojo por parte de China, principal consumidor mundial.

* A las 1714 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 0,1%, a US$10.689 la tonelada, enfrentándose a la resistencia del promedio móvil de 21 días en US$10.774.

* El metal, utilizado en los sectores de la energía y la construcción, ha perdido un 5% desde que el temor a una menor oferta mundial lo impulsó a un máximo histórico de US$11.200 el 29 de octubre.

* "La demanda de cobre sigue creciendo, pero no tanto como cabría esperar el mes pasado", dijo Dan Smith, de Commodity Market Analytics. "La situación macroeconómica mundial es razonablemente buena, con unos sólidos índices PMI, pero la de China se debilitó un poco en octubre, con unas débiles lecturas de los índices PMI y unas menores importaciones de cobre".

* Las importaciones chinas de cobre cayeron un 9,7% intermensual en octubre, según datos oficiales, ya que los consumidores evitaron reponer existencias debido a los altos precios.

* Los datos comerciales generales del país mostraron que las exportaciones cayeron de forma inesperada en octubre, después de meses adelantando los pedidos de Estados Unidos para vencer los aranceles del presidente Donald Trump. Las importaciones se expandieron a su ritmo más lento en cinco meses.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME subió un 0,1%, a US$2.847 la tonelada; el zinc ganó un 0,5%, a US$3.061,5; el plomo sumó un 0,8%, a US$2.046,5; el estaño avanzó un 0,1%, a US$35.850; y el níquel mejoró un 0,2%, a US$15.065. (Reporte adicional de Dylan Duan; editado en español por Carlos Serrano)