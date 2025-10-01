Metales básicos: el cobre sube levemente por preocupaciones sobre la oferta y la debilidad del dólar

Por Tom Daly

1 oct (Reuters) - Los precios del cobre subían ligeramente el miércoles, apoyados por las continuas interrupciones en el suministro de las minas y un dólar más débil al iniciarse el cierre del Gobierno estadounidense.

* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,3% a US$10.294,50 por tonelada a las 0930 GMT. Los mercados de China, principal consumidor de metales, permanecerán cerrados del 1 al 8 de octubre por la festividad del Día Nacional.

* La ausencia de participantes chinos en el mercado "podría provocar un aumento de la volatilidad en los próximos días, ya que el apetito del mercado parece estar sesgado al alza", dijo Sucden Financial en una nota.

* El comunicado de fuerza mayor de la semana pasada de Freeport-McMoRan en su mina de Grasberg, en Indonesia, sirvió de incentivo para salir de la zona de fluctuación, pero cualquier subida significativa de los precios podría verse atenuada por un nivel de resistencia clave de US$10.500 la tonelada, añadió la correduría.

* Agravando potencialmente la interrupción de Grasberg, el sindicato de supervisores de la mina de cobre Los Pelambres de Antofagasta en Chile ha rechazado una nueva oferta de contrato, allanando el camino para una posible huelga, dijo un líder sindical el martes.

* La producción del principal productor de cobre de Chile cayó un 9,9% interanual en agosto, la mayor caída en más de dos años, tras un accidente en la mina insignia de Codelco a finales de julio.

* Los precios de los metales básicos también se veían favorecidos por la debilidad del dólar, que el miércoles tocó mínimos de una semana frente a las principales divisas, mientras el cierre del Gobierno estadounidense inquietaba a los mercados. Un dólar más débil hace que los metales sean más asequibles para los tenedores de otras divisas.

* Entre otros metales básicos, el aluminio subía un 0,2% a US$2684,50 la tonelada, el zinc también ganaba un 0,2% a US$2964 y el plomo sumaba un 0,1% a US$1990,50. El níquel bajaba un 0,4% a US$15.180, mientras que el estaño avanzaba un 0,8% a US$35.605, el nivel más alto desde el 4 de abril. (Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Lucas Liew; Editado en Español por Ricardo Figueroa)