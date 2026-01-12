METALES BÁSICOS-El cobre sube mientras China planea un paquete de medidas para estimular la demanda de los consumidores

PEKÍN, 12 ene (Reuters) -

Los precios del cobre subían el lunes, impulsados por la debilidad del dólar y las crecientes esperanzas ⁠de que mejore la demanda, mientras ⁠China, el principal comprador, planea poner en marcha un paquete de políticas para estimular la demanda interna de los consumidores.

El contrato de cobre más negociado ⁠en la ‌Bolsa ​de Futuros de Shanghái

cerró la con una subida del 3,14%, a 103.430 yuanes (14.829,74 dólares) por tonelada ​métrica. El 6 de enero alcanzó un máximo histórico de 105.500 yuanes. El cobre ‌de referencia a tres meses en la Bolsa ‌de Metales de Londres subía un 1,7% ​a 13.219,5 dólares por tonelada a las 0758 GMT. El 6 de enero, la referencia alcanzó su máximo histórico de 13.387,5 dólares.

El gabinete de China, presidido por el primer ministro Li Qiang, celebró el viernes una reunión sobre la aplicación de un paquete de políticas fiscales y financieras para impulsar la demanda interna, incluidas iniciativas para estimular el consumo de los hogares, en un intento de garantizar que la ⁠economía tenga un comienzo sólido en 2026.

Los precios del cobre, que se utiliza en los sectores de la energía, la ​construcción y la industria manufacturera, también se vieron favorecidos por la caída de la producción de la minera estatal chilena Codelco en noviembre. Además, la atención del mercado también se centró en las conversaciones de Rio Tinto, para comprar Glencore, lo que podría crear la mayor empresa minera del mundo con un valor de mercado combinado de casi 207.000 millones de dólares si la ⁠oferta prospera. Los metales básicos se vieron favorecidos por el debilitamiento de la divisa estadounidense, que ​abarata las materias primas cotizadas en dólares para los compradores que utilizan otras monedas. El níquel de SHFE subía un 3,44% hasta 141.800 yuanes. Por su parte, el estaño de Shanghái alcanzaba su nivel más alto desde el ‍9 de marzo de 2022, con 371.870 yuanes la tonelada, debido a la preocupación por la oferta, dijeron dos analistas bajo condición de anonimato, ya que no están autorizados a hablar con los medios de comunicación. El aluminio SHFE ganaba un 2,08%, el plomo avanzaba un 0,58% y el zinc sumaba un 1,11%. Entre ​los demás metales de la LME, el aluminio avanzaba un 1,05%, el níquel subía un 1,88%, el plomo repuntaba un 0,24%, el estaño ganaba un 5,88% y el zinc avanzaba un 0,97%.

(1 dólar = 6,9745 yuanes chinos) (Información de Amy ‍Lv y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)