METALES BÁSICOS El cobre sube mientras datos de EE. UU. avivan la esperanza de un recorte de la Fed

SHANGHÁI, 26 nov (Reuters) -

El cobre subía el miércoles, en un momento en que unos datos poco alentadores de EE. UU. impulsaron las expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal en diciembre, mientras que un alto cargo de la industria china señaló la paralización de proyectos de fundición y advirtió contra unas tarifas de procesamiento ultrabajas.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái la sesión diurna con una subida del 0,20%, a 86.590 yuanes (US$12.230,05) por tonelada métrica. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,46%, a US$10.868 la tonelada, a las 0703 GMT.

El mercado encontró un nuevo apoyo en los datos económicos de septiembre de Estados Unidos, publicados el martes y retrasados debido al cierre de la Administración, que mostraron un enfriamiento de las ventas minoristas y de la inflación, apoyando un recorte de tipos de la Reserva Federal en diciembre.

Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 0,2% en septiembre, por debajo de la previsión del 0,4%, según mostraron los datos del Departamento de Comercio.

El vicepresidente de la industria de metales no ferrosos de China, Chen Xuesen, advirtió contra las tasas negativas y nulas de tratamiento del concentrado de cobre el miércoles en un discurso de apertura de la Conferencia Mundial del Cobre Asia 2025, y dijo que la asociación está firmemente en contra del tratamiento gratuito o con tarifas negativas del material.

También señaló que China ha paralizado la construcción de unos 2 millones de toneladas de nueva capacidad de fundición. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el níquel subía un 0,97%, el estaño avanzaba un 0,17%, el plomo no registraba cambios y el aluminio y el zinc apenas variaban. Por lo demás, entre los metales de la LME, el zinc ganaba un 0,41%, el zinc sumaba un 0,52%, el plomo subía un 0,25%, el estaño se revalorizaba un 0,39% y el níquel fue el único metal londinense que registraba pérdidas, un 0,11%.

(1 dólar = 7,0801 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)