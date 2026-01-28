METALES BÁSICOS: el cobre sube mientras el dólar alcanza mínimos de varios años

28 ene (Reuters) -

El cobre subía el miércoles después de que el dólar estadounidense cayera a mínimos de cuatro años, mientras que el aluminio avanzaba a máximos de varios años por los problemas de suministro.

El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE)

cerró la jornada con una subida del 0,28%, a 103.060 yuanes la tonelada métrica. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres, por su parte, avanzaba un 1,32% a 13.178 dólares la tonelada a las 0700 GMT.

Ambos contratos se mantenían por debajo de los niveles récord alcanzados este mes. El índice del dólar alcanzó el martes su nivel más bajo desde febrero de 2022, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que el valor del billete verde era "estupendo", cuando se le preguntó su opinión sobre su reciente debilidad.

Un dólar más débil apoya a las materias primas que se negocian con el billete verde, haciéndolo más barato para los inversores que utilizan otras monedas.

El cobre también sigue viéndose respaldado por las limitaciones de la oferta tras las interrupciones en las minas y las perturbaciones regionales debidas a la preocupación por los aranceles estadounidenses.

Por otra parte, el aluminio está teniendo una fuerte racha, después de que el contrato más negociado en Shanghái

avanzaba un 5,75% a 25.605 yuanes la tonelada, después de subir hasta un 5,92% antes, liderando las ganancias entre los metales básicos de la SHFE. El aluminio de referencia a tres meses también lideró las ganancias en Londres, subiendo un 3,09% hasta 3.306 dólares la tonelada. Esto se produjo después de que subiera un 3,34% a 3.314 dólares, un máximo de más de tres años y medio.

El martes, Goldman Sachs elevó sus perspectivas para el metal en el primer semestre de 2.575 dólares a 3.150 dólares la tonelada, atribuyendo la subida a los bajos inventarios mundiales, a los problemas de disponibilidad de energía para las nuevas fundiciones de Indonesia y a la firme demanda mundial.

El estaño también subía

un 2,11% en Shanghái y un 2,59% en Londres.

"El actual repunte de los precios refleja una creciente desconexión entre los precios y los fundamentos económicos", dijo Tom Langston, analista de mercado de la Asociación Internacional del Estaño. "Al tratarse de un mercado relativamente pequeño e ilíquido en comparación con el resto de los metales básicos, los fondos de inversión pueden ejercer una influencia desmesurada, provocando una mayor volatilidad". Entre los demás metales básicos de la SHFE, el zinc subía un 2,42%, el plomo avanzaba un 0,23% y el níquel bajaba un 1,31%. En la LME, el zinc avanzaba un 1,85%, el plomo un 0,27% y el níquel un 0,83%. (Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; Información adicional de Tom Daly; edición de Harikrishnan Nair y Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)