METALES BÁSICOS-El cobre sube mientras el mercado evalúa los datos de empleo de EE. UU.

SHANGHÁI, 17 dic (Reuters) -

El cobre subía el miércoles, mientras los operadores y los inversores hacían balance de la preocupación sobre la oferta ante los datos dispares del mercado laboral estadounidense, que mostraron un repunte del crecimiento del empleo junto con un elevado desempleo en noviembre.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerraba la sesión diurna con una subida del 0,49%, a 92.720 yuanes (US$13.162,04) por tonelada métrica.

La mejora de la situación económica en la mayor economía del mundo se asocia a una mayor demanda del metal rojo. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres también subía, un 1,15% hasta US$11.725,50 la tonelada a las 0700 GMT.

El cobre, por su parte, siguió manteniéndose por encima de los US$11.600 la tonelada, apoyado por la preocupación por la oferta y las perspectivas de un auge de la demanda procedente de los centros de datos y la transición energética.

Entre otros metales, el aluminio de Shanghái ganaba un 0,55%, hasta los 21.915 yuanes por tonelada, mientras que el aluminio de referencia de Londres subía un 0,26%, hasta los US$2.884 por tonelada.

El aluminio avanzaba, después de que la minera australiana South32 dijera el martes que pondría su fundición de Mozal, en Mozambique, bajo cuidado y mantenimiento en marzo, tras no conseguir un acuerdo de suministro eléctrico con el Gobierno.

La decisión de South32 de cerrar la fundición "debería mantener bajos los inventarios mundiales a largo plazo, mientras que se espera que los precios sigan subiendo el año que viene", dijeron los analistas de ING Economics en una nota. El níquel se recuperaba tras las caídas registradas desde el lunes. El níquel más negociado en Shanghái ganaba un 1,04%, y el níquel de referencia a tres meses subía un 1,38%.

El níquel de Shanghái marcó el martes un mínimo de 40 meses, mientras que el níquel de referencia de Londres tocó el lunes un mínimo de ocho meses. En la Bolsa de Futuros de Shanghái, el zinc bajaba un 0,73%, el plomo caía un 0,83% y el estaño ganaba un 1,73%. Entre los demás metales de Londres, el zinc avanzaba un 0,56%, el estaño subía un 1,30% y el plomo apenas variaba.

(1 dólar = 7,0445 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Ronojoy Mazumdar; edición en español de Paula Villalba)