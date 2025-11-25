METALES BÁSICOS: El cobre sube mientras los operadores calibran la preocupación por la oferta

SHANGHÁI, 25 nov (Reuters) -

El cobre subía el martes, con los operadores sopesando la evolución de la oferta y los inventarios récord de Estados Unidos frente a un calendario macroeconómico tranquilo y la incertidumbre sobre la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés en diciembre.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con una subida del 0,65%, a 86.600 yuanes (US$12.206,29) por tonelada métrica.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 0,71%, a US$10.850 la tonelada a las 0754 GMT.

Freeport Indonesia anunció el lunes que ha recortado sus planes de producción para 2026 en su mina insignia de Grasberg, reduciéndolos a 478.000 toneladas de cátodos de cobre, frente a las 700.000 toneladas previstas anteriormente, tras el fatal vertido de lodo de septiembre en el que murieron siete personas.

UBS elevó el viernes sus perspectivas para el precio del cobre el próximo año, aludiendo a la restricción de la oferta por las interrupciones en las minas, incluida la suspensión de Grasberg, y a la fuerte demanda a largo plazo.

Las existencias de cobre de Comex han superado por primera vez las 400.000 toneladas cortas, impulsadas por un arbitraje rentable que sigue atrayendo metal a Estados Unidos.

Los operadores han estado acumulando existencias antes de los posibles aranceles estadounidenses que se están revisando para 2026, dejando los inventarios muy por encima de los niveles de la Bolsa de Metales de Londres y Shanghái.

En general, la negociación fue moderada en medio de la cautela del mercado, mientras los operadores esperan más claridad sobre un recorte de tipos en diciembre por parte de la Fed.

Con pocas señales macroeconómicas en un calendario de datos de EEUU tranquilo y poca dirección de los fundamentos, hay "poco incentivo para que los precios salgan decisivamente de los rangos actuales", dijeron los analistas de Sucden Financial.

Entre los demás metales básicos de la SHFE, el aluminio subía un 0,40%, el níquel avanzaba un 0,75%, el estaño un 0,36%, el zinc apenas variaba, con una subida de solo el 0,04%, y el plomo perdía un 0,70%.

En el resto de los metales de la LME, el aluminio avanzaba un 0,43%, el zinc subía un 0,58%, el plomo se revalorizaba un 0,15%, mientras que el plomo y el estaño apenas variaban.

(1 dólar = 7,0947 yuanes chinos renminbi)

(Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich y Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)