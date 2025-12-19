METALES BÁSICOS-El cobre sube pendiente de los tipos en EEUU y del riesgo de burbuja en la IA

19 dic (Reuters) -

Los precios del cobre subían el viernes, mientras los inversores consideraban la posibilidad de recortes de los tipos de interés en Estados Unidos el próximo año tras la ralentización de la inflación de los consumidores estadounidenses, mientras que el impacto de una posible burbuja de inteligencia artificial moderaba los avances. El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con una subida del 0,46%, a 93.180 yuanes (13.234,86 dólares) la tonelada métrica, pero terminó la semana con un descenso del 1,07%.

La semana pasada, alcanzó un máximo histórico de 94.030 yuanes. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres ganaba un 0,29%, hasta los 11.812 dólares la tonelada, a las 0714 GMT, para cerrar la semana un 2,53% al alza.

En Estados Unidos, los precios al consumo subieron más despacio de lo que esperaba el mercado en el año finalizado en noviembre, según los datos publicados el jueves, lo que dio cierto impulso a las esperanzas de recortes de tipos el año que viene.

La Reserva Federal efectuó un recorte de tipos de 25 puntos básicos la semana pasada, pero señaló que es posible que no vuelva a hacerlo a corto plazo. Los mercados financieros y el banco se han visto lastrados por la ambigüedad estadística debida al anterior cierre de la Administración, que duró 43 días.

Mientras tanto, el escepticismo rodea a las operaciones de inteligencia artificial tras la caída de las tecnológicas la semana pasada y la supuesta retirada de Blue Owl Capital, socio de Oracle en el centro de datos, de un acuerdo de 10.000 millones de dólares para su próxima instalación. El cobre se utiliza mucho en los centros de datos.

Entre los metales básicos del SHFE, el níquel subía un 3,17%. El níquel de referencia londinense avanzaba un 1,36%.

El metal, utilizado en el acero inoxidable y las baterías, se recuperó de una caída esta semana, después de que la asociación minera de Indonesia, principal productor, dijera que el Gobierno reduciría la producción anual de mineral de níquel a unos 250 millones de toneladas.

En Shanghái, el aluminio subía un 0,89%, el zinc avanzaba un 0,17%, el plomo ganaba un 0,42% y el estaño sumaba un 2,40%. Entre los demás metales de la LME, el aluminio se revalorizaba un 0,36%, el zinc avanzaba un 0,38%, el plomo subía un 0,69% y el estaño ganaba un 1,40%.

(1 dólar = 7,0405 yuanes chinos renminbi)

(Información de Lewis Jackson; información adicional de Dylan Duan en Shanghai y Tom Daly en Londres; edición de Sherry Jacob-Phillips y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)