Metales básicos: el cobre sube por alivio de tensiones comerciales entre EE.UU. y China
- 1 minuto de lectura'
Por Pratima Desai
LONDRES, 13 oct (Reuters) - Los precios del cobre se recuperaban el lunes, ya que las esperanzas de alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y las mayores importaciones chinas del metal industrial levantaban el sentimiento.
* El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1% a US$10.613 la tonelada métrica a las 0935 GMT, después de caer más de un 3% el viernes cuando el presidente Donald Trump amenazó con aranceles considerablemente más altos a las importaciones chinas.
* Las expectativas de escasez de cobre debido a interrupciones de suministro en Indonesia, Chile y la República Democrática del Congo, las perspectivas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y un dólar más débil han ayudado a impulsar los precios a máximos de 16 meses a US$11.000 la tonelada la semana pasada.
* Los operadores dijeron que el optimismo de que Trump modere su retórica, como lo ha hecho antes, y las perspectivas más brillantes para la demanda en el principal consumidor, China, estaban detrás de los precios más altos del cobre.
* Las importaciones de cobre de China aumentaron un 14,1% en septiembre respecto al mes anterior, a 485.000 toneladas, mientras que el crecimiento de sus exportaciones se recuperó, ya que el país ha estado diversificando sus mercados de exportación este año, alejándose de Estados Unidos.
* Por otra parte, la atención se centra en las existencias de zinc en los almacenes registrados en la LME, que con 37.475 toneladas han descendido un 70% desde mediados de julio y se encuentran en su nivel más bajo desde marzo de 2023
* La preocupación por los suministros de zinc en el mercado de la LME hacía subir la prima del contrato al contado con respecto al contrato a plazo a tres meses
* Sin embargo, el aumento de las existencias en los almacenes supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghái
* En lo relativo al aluminio, los operadores dijeron que dos empresas <0#LME-WHL> que poseen grandes cantidades de warrants -documentos de titularidad que confieren la propiedad- están detrás de que el contrato al contado pasara a una prima desde un descuento frente al de tres meses a principios de este mes
* El aluminio a tres meses en la LME subía un 0,3% a US$2756, el plomo bajaba un 0,7% a US$2006, el estaño cedía un 1,4% a US$35.645 la tonelada y el níquel retrocedía un 0,4% a US$15.200 la tonelada.
(Reporte de Pratima Desai; Editado en español por Ricardo Figueroa)
