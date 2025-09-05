Metales básicos: el cobre sube por debilidad del dólar y esperanzas de una mayor demanda en China
- 1 minuto de lectura'
Por Polina Devitt
LONDRES, 5 sep (Reuters) - Los precios del cobre subían el viernes debido a la debilidad del dólar y a las esperanzas de una mayor demanda en China, a la espera de un informe sobre el empleo en Estados Unidos que podría aclarar la trayectoria de las tasas de interés en ese país.
* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,4% a US$9939,50 por tonelada métrica a las 1023 GMT. El miércoles, el contrato tocó un máximo de cinco meses de US$10.038, debido a las crecientes expectativas de recorte de las tasas de interés en Estados Unidos este mes.
* Menores tasas de interés mejora las perspectivas de los metales dependientes del crecimiento, mientras que la debilidad de la divisa estadounidense, que bajaba un 0,3%, hace que los metales cotizados en dólares sean más atractivos para los tenedores de otras divisas.
* Una de las principales fundiciones de cobre de Japón, JX Advanced Metals, indicó que la escasez de concentrados de cobre seguía afectando a las fundiciones asiáticas y que probablemente reduciría la producción de cobre en decenas de miles de toneladas en el ejercicio fiscal que finaliza en marzo.
* En Estados Unidos, los inventarios en los almacenes propiedad de Comex
* La prima experimentó un desplome a finales de julio, cuando Washington excluyó el metal de cobre refinado de sus aranceles a la importación de algunos productos de cobre, pero la caída no ha sido suficiente para provocar una salida de las existencias estadounidenses, dijo un operador.
* Las existencias en los almacenes registrados en la LME
* La prima del cobre Yangshan
* Entre otros metales básicos, el aluminio en Londres subía un 0,5%, a US$2603,50 la tonelada; el zinc ganaba un 0,6%, a US$2860,50; el plomo sumaba un 0,4%, a US$1993; el estaño avanzaba un 0,4%, a US$34.630; y el níquel mejoraba un 0,3% a US$15.270. (Reporte de Polina Devitt; Reporte adicional de Lucas Liew; Editado en Español por Manuel Farías)
