Metales básicos: el cobre sube por esperanzas sobre rebaja de tasas en EEUU y demanda china

La bolsa de comercio
Metales básicos: el cobre sube por esperanzas sobre rebaja de tasas en EEUU y demanda chinaTIMOTHY A. CLARY - AFP

Por Eric Onstad

LONDRES, 8 ago (Reuters) - Los precios del cobre subían el viernes por tercera sesión consecutiva, impulsados por las esperanzas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y optimistas datos económicos chinos.

* A las 1000 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0,3%, a US$9714 la tonelada, extendiendo un rebote después de tocar su mínimo en tres semanas el 31 de julio.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves su elección para ocupar un puesto vacante en la Reserva Federal, lo que impulsó las esperanzas de recortes en las tasas y debilitó al dólar.

* Un billete verde más débil hace que las materias primas que se cotizan en la moneda estadounidense sean menos caras para los compradores que utilizan otras divisas.

* "La debilidad del dólar ha sido un factor clave en agosto", afirmó Dan Smith, de Commodity Market Analytics. "La debilidad del dólar y la buena marcha de China son factores clave. Así que el lado fundamental parece bastante positivo por el momento".

* Datos publicados el jueves mostraron que las exportaciones chinas superaron las previsiones en julio, ya que los fabricantes aprovecharon al máximo la frágil tregua arancelaria entre Pekín y Washington para enviar mercancías.

* Por el lado de la oferta, los inversores están atentos a la evolución del principal productor mundial de cobre, Chile, donde Codelco pidió permiso para reabrir una parte de su mina insignia tras el accidente mortal de la semana pasada.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 0,2%, a US$2614,5 la tonelada; el zinc ganaba un 0,4%, a US$2823,5; el estaño operaba estable a US$33.740; el níquel bajaba un 0,1%, a US$15.100; y el plomo restaba un 0,5%, a US$2000 dólares.

(Reporte adicional de Brijesh Patel en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

