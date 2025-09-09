Metales básicos: el cobre sube por la debilidad del dólar

Por Polina Devitt

LONDRES, 9 sep (Reuters) - Los precios del cobre subían el martes gracias a la debilidad del dólar y a un incidente en una importante mina de Indonesia, aunque la actividad general era moderada antes de las revisiones de los datos estadounidenses.

* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,1% a US$9924 por tonelada métrica a las 0956 GMT.

* "La atención se centra en la economía de Estados Unidos, con las revisiones del crecimiento del empleo en Estados Unidos hasta marzo que se esperan para hoy, después de que los datos del viernes pasado mostraron que el crecimiento del empleo casi se estancó en agosto", dijo Dan Smith de Commodity Market Analytics.

* El dólar se mantuvo cerca de su nivel más bajo en siete semanas, mientras los inversores se preparaban para las revisiones, que podrían apuntar a un mercado laboral en peor forma de lo que se pensaba inicialmente, lo que reforzaría los argumentos a favor de recortes aún mayores de las tasas de interés de la Reserva Federal.

* En China, principal consumidor de metales, el yuan subió a máximos de 10 meses frente a la divisa estadounidense, lo que hizo que los metales que cotizan en dólares resultaran más atractivos para los compradores chinos.

* "La demanda de cobre sigue siendo bastante fuerte porque a China le va bastante bien, como demostraron los datos de exportaciones e importaciones del lunes. Lo que preocupa es el resto del mundo", afirmó Smith.

* Freeport-McMoRan dijo que había interrumpido temporalmente la explotación minera en Grasberg, Indonesia, una de las mayores minas de cobre del mundo, después de que un gran flujo de material húmedo bloqueó el acceso a partes de la mina subterránea, restringiendo las vías de evacuación de siete trabajadores.

* La minera Anglo American anunció que ha acordado una fusión con la canadiense Teck Resources, en lo que sería la mayor operación de fusión y adquisición del sector minero en más de una década. Las dos empresas explotan minas de cobre adyacentes en Chile.

* En tanto, el aluminio en la LME operaba estable en US$2616,50 la tonelada, ignorando los datos diarios de la LME que mostraban que los inventarios de aluminio disponibles en los almacenes registrados en la LME cayeron a 375.025 toneladas, su mínimo en dos meses, tras 67.400 toneladas de nuevas cancelaciones en Malasia. <0#MALSTX-LOC>

* El zinc de la LME caía un 0,8% a US$2853,50, el plomo perdía un 0,3% a US$1985, el estaño cedía un 0,4% a US$34.145, mientras que el níquel bajaba un 0,2% a US$15.205. (Reporte de Polina Devitt; Editado en Español por Ricardo Figueroa)