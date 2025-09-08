Metales básicos: el cobre sube por la debilidad del dólar y la caída de las existencias
Por Polina Devitt
LONDRES, 8 sep (Reuters) - Los precios del cobre subían el lunes, apoyados por un dólar más débil, los flujos de salida de los almacenes registrados en la Bolsa de Metales de Londres (LME) y las esperanzas de una mayor demanda de importaciones en China este mes.
* El cobre de referencia en la LME sumaba un 0,1% a 9902,50 dólares la tonelada métrica a las 0947 GMT.
* El apetito importador de China, principal consumidor,
también apuntalaba al mercado, y la prima del cobre Yangshan
* El yuan chino alcanzó un máximo de una semana frente a la divisa estadounidense, lo que hace que los metales que cotizan en dólares resulten más atractivos para los compradores chinos.
* Las importaciones chinas de cobre en bruto cayeron en agosto desde julio a 425.000 toneladas, pero aumentaron respecto a hace un año, mientras que las de concentrados de cobre subieron a 2,76 millones de toneladas, su máximo en cuatro meses.
* El crecimiento global de las exportaciones chinas se ralentizó hasta un mínimo de seis meses en agosto, mientras que las importaciones crecieron un 1,3%, tras la expansión del 4,1% del mes anterior.
* Las existencias de cobre registradas en la LME
* El aluminio en la LME ganaba un 0,7% a 2618,50
dólares la tonelada, ya que los inventarios de aluminio en
almacenes
* El zinc en la LME sumaba un 0,1% a 2864 dólares, el plomo subía un 0,4% a 1992,50 dólares, el estaño ganaba un 0,5% a 34.345 dólares y el níquel trepaba un 0,6% a 15.315 dólares. (Reporte de Polina Devitt; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
