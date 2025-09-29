Metales básicos: el cobre sube por la debilidad del dólar y la preocupación por la oferta

Por Polina Devitt

LONDRES, 29 sep (Reuters) - Los precios del cobre subieron el lunes, apoyados por un dólar más débil y la preocupación por la oferta mundial tras un accidente en la segunda mina más grande del mundo.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió un 2,2% a US$10.400 la tonelada métrica a las 1508 GMT.

* El metal ha subido un 5% este mes después de tocar un máximo de 15 meses de US$10.485 el jueves, ya que los analistas redujeron las previsiones de suministro para 2025 y 2026 después de la interrupción en la mina de Grasberg en Indonesia.

* "Seguimos siendo favorables a las perspectivas del precio del cobre tras el endurecimiento del mercado de concentrados de cobre por la interrupción y fuerza mayor en Grasberg", dijo Sudakshina Unnikrishnan, analista de Standard Chartered.

* El distrito minero de Grasberg suspendió sus operaciones el 8 de septiembre tras un letal deslizamiento de lodo en la mayor de sus tres minas subterráneas.

* La preocupación por un posible cierre del Gobierno estadounidense si el Congreso no logra aprobar un proyecto de ley de financiación antes de que finalice el año fiscal el martes presionaba al dólar, elevando el atractivo de los metales cotizados en el billete verde para los compradores con otras divisas.

* China, el mayor consumidor mundial de metales, declaró que su objetivo es lograr un crecimiento medio de la producción de metales no ferrosos de aproximadamente el 1,5% este año y el próximo. Para 2023 y 2024, el objetivo de crecimiento medio de la producción era del 5%.

* Los beneficios industriales de China volvieron a crecer en agosto, pero la actividad de las fábricas probablemente se contrajo por sexto mes consecutivo en septiembre, según mostró una encuesta de economistas. Los datos oficiales del índice de gestores de compras se publicarán el martes.

* Entre otros metales, el estaño subió un 2,9% a US$35.495 la tonelada tras alcanzar los US$35.510, su máximo desde el 4 de abril, después de que la agencia de noticias Xinhua informara que Indonesia ordenó el cierre de unas 1000 minas ilegales de estaño en una región productora clave.

* El aluminio LME subió un 0,9% a US$2679,50, el zinc sumó un 1,5% a US$2932, el plomo perdió un 0,3% a US$1996,50 y el níquel subió un 1,0% a US$15.315.

(Reporte adicional de Dylan Duan; editado en español por Carlos Serrano y Natalia Ramos)