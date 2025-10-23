Metales básicos: el cobre sube por la esperanza de estímulos tras la celebración del pleno chino

Por Eric Onstad

LONDRES, 23 oct (Reuters) - Los precios del cobre subían el jueves ante la esperanza de que China, principal consumidor mundial de metales, adopte más medidas de estímulo en su nuevo plan quinquenal.

* A las 0930 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1,2%, a US$10.787 la tonelada.

* El cobre en la LME acumula un alza del 23% en lo que va de año y el 9 de octubre tocó un máximo de 16 meses, a US$11.000 dólares.

* China concluyó el jueves el Cuarto Pleno del gobernante Partido Comunista, que debía aprobar el 15º plan quinquenal de desarrollo del país, anunciando que su objetivo es construir un sistema industrial moderno y un mercado interior fuerte.

* "China está bastante fuerte, la mayoría de los datos macroeconómicos del país han sido bastante buenos, y creo que hay bastantes posibilidades de que recibamos más estímulos", dijo Dan Smith, director gerente de Commodity Market Analytics.

* "Las ventas minoristas chinas, sin embargo, no fueron tan buenas, por lo que el lado del consumidor de la economía es un área obvia donde pueden ser capaces de hacer más, como dar incentivos", agregó.

* El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái mejoró un 1,3%, a 86.070 yuanes (US$12.083,39 dólares) por tonelada, su mayor alza diaria desde el 9 de octubre, cuando marcó un máximo de más de 16 meses.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 0,5%, a US$2821 la tonelada; el plomo añadía un 0,6%, a US$2002,5 dólares; el níquel avanzaba un 0,6%, a US$15.260 dólares; el estaño mejoraba un 0,5%, a US$35.550 dólares; y el zinc caía un 0,4%, a US$3016 dólares.

(US$1 dólar = 7,1230 yuanes)

editado en español por Carlos Serrano