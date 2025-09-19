Metales básicos: el cobre sube por las señales de una mejor demanda en China

Por Polina Devitt

LONDRES, 19 sep (Reuters) -

Los precios del cobre subían el viernes ante los indicios de una mejor demanda en China, principal consumidor de metales, donde los compradores tratan de acumular existencias antes de una larga fiesta nacional.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,4%, a US$9975,50 la tonelada a las 0953 GMT.

* El metal ha bajado un 2% desde que el lunes alcanzó los US$10.192,50, su máximo en 15 meses, ya que los operadores tomaron ganancias tras la bajada de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos del miércoles.

* La prima del cobre Yangshan , que refleja la demanda por cobre importado en China, subió el viernes un 1,8%, a US$57 la tonelada.

* Los consumidores de cobre en China compran el metal para reponer existencias en vísperas de las vacaciones públicas, que este año van del 1 al 8 de octubre y suelen reducir la actividad general.

* Es probable que el cobre se negocie entre US$9500 y US$10.500 la tonelada en el cuarto trimestre, antes de subir hasta tocar los US$12.000 en 2026, debido a la perspectiva de un dólar más débil y a que el aumento de la producción del metal no podrá compensar la mayor demanda, dijo Citi en una nota de investigación.

* Citi prevé que el consumo de cobre refinado aumente un 2,9% el año que viene, a 27,5 millones de toneladas, lo que llevaría al mercado mundial a un déficit de 308.000 toneladas, frente al superávit de 63.000 toneladas de este año.

* Entre otros metales de la LME, el aluminio subía un 0,3% a US$2692, el zinc bajaba un 0,6%, a US$2897,50 la tonelada, el plomo caía un 0,2%, a US$2002,50, el estaño ganaba un 0,4%, a US$33.850, mientras que el níquel sumaba un 0,2%, a US$15.295.

(Reporte de Polina Devitt; contribución de Dylan Duan y Amy Lv; edición en español de Javier López de Lérida)