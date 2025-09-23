Metales básicos: el cobre sube por preocupaciones sobre la oferta, pero las existencias pesan

Por Eric Onstad

LONDRES, 23 sep (Reuters) - El precio del cobre subía el martes, ya que las interrupciones del suministro y los recortes de las tasas de interés contrarrestaban la preocupación por los elevados inventarios y la atonía de la economía mundial.

* A las 0920 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 0,2%, a US$9990 la tonelada.

* "Tenemos que lidiar con las interrupciones que reducen el suministro de las minas, pero frente a eso tenemos niveles de inventario en las principales bolsas que muestran un aumento saludable, sobre todo en Estados Unidos", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas del Saxo Bank en Copenhague.

* "Los recortes de tasas en Estados Unidos de la semana pasada añadieron algo de sentimiento positivo, pero tenemos que recordar que los tipos se están rebajando desde una posición de debilidad, no de fortaleza", agregó.

* La producción sigue suspendida en la mina Grasberg de Freeport Indonesia, una de las mayores minas de cobre del mundo, tras un incidente a principios de mes.

* Los inventarios en la bolsa estadounidense Comex se dispararon más temprano en el año en previsión de los aranceles estadounidenses y han seguido subiendo hasta alcanzar las 318.285 toneladas cortas, un 241% más este año.

* El cobre en la LME acumula un alza del 13% en lo que va de año, pero ha retrocedido desde su máximo de 15 meses de US$10.192,5 tocado la semana pasada.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME operaba estable a US$2644 la tonelada; el estaño también cotizaba sin apenas cambios a US$34.005; el zinc bajaba un 0,4%, a US$2881,5; el plomo caía un 0,3%, a US$1992; y el níquel cedía un 0,1%, a US$15.235.

(Reporte adicional de Dylan Duan y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano)