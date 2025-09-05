Metales básicos: el cobre sube tras datos de China con la atención en las cifras de empleo de EEUU

Por Lucas Liew

Los precios del cobre registraban modestas subidas el viernes, apoyados por un inusual descenso de la producción de cobre refinado en el principal productor, China, mientras los inversores se mantenían atentos a los datos clave sobre el empleo en Estados Unidos. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,55% a US$9952,5 por tonelada métrica, a las 0706 GMT, y en camino de terminar la semana un 0,54% al alza, si se mantiene la tendencia actual.

ganaba un 0,2%, hasta 80.140 yuanes (US$11.203,85) la tonelada, y terminó la semana con una subida del 0,91%.

Se prevé que la producción de cobre refinado de China experimente este mes una caída poco habitual, en un contexto de nuevas normativas fiscales para limitar la oferta de chatarra de cobre.

Los analistas de Everbright Futures prevén un fuerte repunte del consumo de cobre refinado, a pesar de la atonía de los índices de explotación y de unas importaciones más débiles de lo esperado, impulsadas por los cambios en la política relativa a la chatarra de cobre. Por su parte, BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, redujo su objetivo de ventas para este año en un 16%, hasta 4,6 millones de vehículos, frente a la estimación de 5,5 millones realizada en marzo.

El cobre se utiliza mucho en los vehículos eléctricos y en las infraestructuras de recarga. Por otro lado, el índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis divisas principales, bajaba un 0,1% hasta 98,14, aunque subía un 0,4% en la semana. Un dólar más débil hace que los activos denominados en dólares, como el cobre, sean más asequibles para los tenedores de otras divisas.

