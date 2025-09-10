Metales básicos: el cobre sube tras el acuerdo de fusión Anglo-Teck y la preocupación por la oferta

Por Lucas Liew

10 sep (Reuters) -

El cobre subía el miércoles, impulsado tras la histórica fusión prevista entre Anglo American y Teck Resources, y ante la preocupación por el suministro tras las interrupciones en las minas de todo el mundo. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 0,28% a US$9942 por tonelada métrica, a las 0700 GMT, mientras que el contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 0,1%, a 79.790 yuanes (US$11.205,67) por tonelada. El martes, la minera Anglo American, que cotiza en Londres, y la canadiense Teck Resources anunciaron planes para fusionarse, creando la quinta mayor empresa de cobre del mundo y marcando la segunda mayor operación de fusiones y adquisiciones del sector hasta la fecha, una gran apuesta por el cobre por parte de Anglo.

Los analistas de ANZ señalaron que las recientes interrupciones en las principales minas pueden tensar aún más el mercado del cobre, que ya se enfrenta a una escasez de materia prima. Freeport-McMoRan anunció el martes la interrupción temporal de la actividad minera en la importante mina indonesia de Grasberg, después de que un gran flujo de materiales húmedos bloqueara el acceso a partes de la mina subterránea, restringiendo las vías de evacuación de siete trabajadores.

Mientras tanto, se espera que la emisión de nuevos préstamos bancarios en China haya aumentado en agosto, según mostró el martes un sondeo de Reuters, recuperándose de una sorprendente contracción del mes anterior.

La actividad manufacturera se redujo por quinto mes consecutivo en agosto, lo que sugiere que los productores están a la espera de una mayor claridad sobre un acuerdo comercial con los EEUU, mientras que la demanda interna sigue siendo lenta. Por otra parte, el Equipo de Compras de Fundiciones de Zinc de China (CZSPT, por sus siglas en inglés) fijó las tarifas de procesamiento para los cargamentos importados en el cuarto trimestre en US$120-140 la tonelada métrica seca, frente a los US$80-100 del tercer trimestre, según informó a última hora del martes la casa de estudios Antaike, respaldada por el Estado. El zinc LME ganaba un 0,54%, mientras que el zinc SHFE aumentaba un 0,07%. El níquel subía un 0,33%, el estaño avanzaba un 0,77% y el aluminio ganaba un 0,15%, mientras que el plomo perdía un 0,08%. El aluminio SHFE avanzaba un 0,19% y el estaño se revalorizaba un 0,24%, mientras que el níquel bajaba un 0,07% y el plomo descendía un 0,71%.

(US$1 = 7,1205 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Eileen Soreng y Rashmi Aich; editado en español por María Bayarri Cárdenas)