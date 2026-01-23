METALES BÁSICOS: el cobre sube tras el cierre de una mina chilena por huelga

23 ene (Reuters) -

Los precios del cobre subían el viernes, después de que Capstone Copper comunicara que una huelga de trabajadores había obligado a detener la producción en su mina chilena de Mantoverde

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE)

cerraba la con una subida del 0,64%, a 101.340 yuanes (14.553,65 dólares) la tonelada métrica, pero terminaba la semana con un descenso del 0,52%. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1,30%, a 12.921,50 dólares la tonelada, a las 0700 GMT, y se disponía a terminar la semana con una subida del 0,93%. La huelga comenzó después de que el mayor sindicato de trabajadores de la mina y Capstone no llegaran a un acuerdo de negociación colectiva. La compañía informó el jueves de que la toma de la planta desalinizadora de la mina comenzó el pasado domingo, lo que provocó interrupciones.

Se preveía que la mina produjera entre 29.000 y 32.000 toneladas métricas de cátodos de cobre en 2025. Por su parte, la minera de cobre Freeport-McMoRan dijo el jueves que esperaba que alrededor del 85% de la producción de su mina insignia Grasberg, la segunda mayor mina de cobre del mundo, volviera a estar operativa en la segunda mitad de este año.

Una avalancha de lodo mató a varios trabajadores y cerró la mina en octubre, desatando temores sobre el suministro y provocando una subida del cobre.

