Metales básicos: el cobre sube tras la mejora de los beneficios de la industria china

Por Lucas Liew

28 ago (Reuters) -

El cobre a tres meses subía el jueves en la Bolsa de Metales de Londres, mientras las señales de mejora de la rentabilidad entre las empresas industriales chinas la presión de un dólar estadounidense más fuerte. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 0,42%, a US$9796,5 la tonelada métrica, a las 0701 GMT, mientras que el contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái caía un 0,53%, a 78.930 yuanes (US$11.034,69) la tonelada.

Un dólar más fuerte sobre el apetito de los inversores, pero las señales de que los esfuerzos para frenar el exceso de capacidad estaban empezando a aliviar la presión sobre las empresas industriales de la competencia agresiva las pérdidas, dijeron los analistas de ANZ.

Los beneficios de las empresas industriales chinas disminuyeron un 1,5% interanual en julio, lo que supone una notable mejora respecto a la caída del 4,3% registrada en junio. Por su parte, el índice del dólar, que mide la divisa frente a seis grandes pares, se mantenía estable en 98,145, tras dos días consecutivos de descensos, mientras los mercados vigilaban la posibilidad de que la Reserva Federal recortara los tipos de interés el mes próximo.

Un dólar estadounidense más fuerte encarece los metales cotizados en dólares para los tenedores de otras divisas, lo que perjudica la demanda y pesa sobre los precios.

Con el fin de la temporada baja, se espera que la demanda se recupere gradualmente, según el bróker Everbright Futures.

Sin embargo, el aumento de 1000 toneladas en las existencias hasta 156.000 toneladas en los almacenes registrados en la LME presión. Entre otros metales londinenses, el aluminio subía un 0,61%, a US$2618,5 la tonelada, el níquel ganaba un 0,39%, a US$15.190, el plomo avanzaba un 0,38%, a US$1992, el estaño sumaba un 0,25%, a US$34.640, y el zinc crecía un 0,56%, a US$2777. El aluminio SHFE caía un 0,48%, a 20.750 yuanes, el níquel perdía un 0,69%, a 120.990 yuanes, el plomo bajaba un 0,03%, a 16.910 yuanes, y el zinc cedía un 0,81%, a 22.170 yuanes. El estaño avanzaba un 0,44%, a 272.680 yuanes.

(US$1 = 7,1529 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Sumana Nandy y Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)