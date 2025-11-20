METALES BÁSICOS: El cobre sube tras los resultados de Nvidia, pero la fortaleza del dólar pesa

Por Eric Onstad

LONDRES, 20 nov (Reuters) -

Los precios del cobre subían el jueves, aliviados por los buenos resultados del gigante de la inteligencia artificial Nvidia, pero la fortaleza del dólar y la preocupación por la demanda en China, principal consumidor mundial de metales, lastraban el mercado. * El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0,3%, a US$10.787 la tonelada, a las 10:30 GMT, ampliando las modestas ganancias de la sesión anterior.

* El metal rojo acumula un alza del 22% en lo que va de año, pero ha retrocedido desde su máximo histórico de US$11.200 alcanzado el 29 de octubre.

* Nvidia sorprendió a Wall Street tras el cierre de los mercados el miércoles con una aceleración del crecimiento después de varios trimestres de ralentización de las ventas.

* "Espero que haya debilidad en la economía en general, pero mientras la tecnología goce de buena salud y la construcción de infraestructuras siga siendo sólida, eso será bueno para los mercados de metales básicos", dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree.

* Muchos analistas esperan que el cobre se beneficie del cableado necesario para el aumento del número de centros de datos de IA que se están construyendo.

* Los avances, sin embargo, se veían amortiguados por la firmeza del índice dólar después de que las minutas publicadas por la Reserva Federal hicieron parecer menos probable un recorte de las tasas de interés estadounidenses en diciembre.

* En otros metales básicos, el aluminio avanzaba un 0,5%, a US$2.815; el zinc ganaba un 1%, a US$3.011; el plomo subía un 0,2%, a US$2.018,5; el estaño sumaba un 0,2%, a US$37.025; y el níquel caía un 1%, a US$14.505.

(Editado en español por Carlos Serrano)