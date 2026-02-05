METALES BÁSICOS-El cobre sufre tras la caída de los metales con el aumento de existencias en el foco

5 feb (Reuters) -

El cobre caía bruscamente el jueves, ampliando las pérdidas en los metales preciosos, el aumento de las existencias y la fortaleza del ⁠dólar estadounidense suscitaban preocupaciones sobre la ⁠demanda. El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con una caída del 3,76%, hasta los 100.980 yuanes (14 548,96 dólares) ⁠por tonelada métrica. El ‌cobre de ​referencia a tres meses en la LME perdía un 0,92%, hasta los 12.925 dólares por tonelada.

El ​cobre se había recuperado desde el martes tras dos sesiones de caídas en el mercado ‌de materias primas, respaldado por el plan de China ‌de ampliar sus reservas estratégicas de cobre.

El metal ​se sumaba a una caída generalizada en todas las clases de activos, incluidos los metales preciosos el cobre de Shanghái caía hasta un 4,24% a primera hora del jueves y el índice de referencia de Londres bajaba hasta un 1,53%. La plata lideraba la caída de los metales con un descenso de casi el 17% antes de recortar pérdidas, lo que casi la recuperación de dos días. El oro retroced la onza, pero el valor refugio recuper posteriormente la ⁠mayor parte de sus pérdidas. La caída se debió en parte a la fortaleza del dólar, que recibió un respiro con el ​nombramiento de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, lo que hizo que las materias primas denominadas en dólares fueran menos asequibles para los inversores que utilizan otras divisas.

Los precios del cobre también se vieron presionados por el aumento de las existencias, lo que suscitó la preocupación de que los altos precios estén poniendo a prueba la demanda de este metal rojo, muy utilizado en la construcción ⁠y la electrificación.

Una entrada de 12.750 toneladas en los almacenes asiáticos de la LME en Taiwán y Corea del ​Sur elevó las existencias de cobre registradas en la bolsa a 155.725 toneladas, la cifra más alta desde marzo de 2025. Las existencias de cobre en los almacenes de la SHFE también han ido aumentando desde diciembre, hasta alcanzar un ‍total de 133.004 toneladas el viernes, según el informe semanal de existencias de la bolsa, el nivel más alto desde abril de 2025. Entre otros metales básicos de la SHFE, el aluminio caía un 2,20%, el zinc bajaba un 1,77%, el plomo descendía un 0,27%, el níquel perdía un 1,11% y el estaño se desplomaba un 7,01%. En la LME, el ​aluminio perdía un 1,48%, el zinc descendía un 0,91%, el plomo bajaba un 0,33%, el níquel caía un 1,12% y el estaño se desplomaba un 4,71%.

(1 dólar = 6,9407 yuanes renminbi chinos) (Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; reportaje adicional de Polina Devitt en ‍Londres; edición de Harikrishnan Nair y Sonia Cheema; edición en español de María Bayarri Cárdenas)