METALES BÁSICOS-El cobre termina la semana a la baja mientras los inversores recortan ganancias

SHANGHÁI, 7 nov (Reuters) -

El cobre de Shanghái terminaba la semana a la baja el viernes, mientras el mercado recortaba los avances excesivos de las últimas semanas, que se veían respaldados por las preocupaciones sobre la oferta.

El metal rojo apenas variaba en la jornada, mientras los inversores buscaban una dirección en un contexto de escasez de cambios fundamentales y datos macroeconómicos.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái concluía con una caída del 0,03%, a 85.940 yuanes (US$12.065,14) por tonelada métrica, con un descenso semanal del 1,44%. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,32%, a US$10.717 la tonelada, a las 0705 GMT, a punto de terminar la semana con un descenso del 1,57%.

Los analistas de Sucden Financial señalaron en una nota que, debido a las escasas actualizaciones fundamentales, los mercados han tenido dificultades para establecer una tendencia clara de los precios.

"Esto es especialmente cierto en el caso del cobre, que, tras retroceder desde máximos históricos, se enfrenta a señales contradictorias: una oferta subyacente ajustada, pero un apoyo de la demanda fundamental insuficiente", señalaron.

El viernes, los datos de la Administración General de Aduanas señalaron la debilidad de la demanda en China, principal consumidor, con un descenso intermensual de las importaciones de cobre del 9,7% en octubre.

El jueves, el cobre puso fin a una racha de cuatro días de pérdidas, provocada por la retirada de las apuestas de sobrecompra tras alcanzar un máximo histórico.

La dirección del mercado podría venir de una serie de datos económicos chinos la próxima semana, mientras que los inversores buscan pistas sobre la decisión de diciembre de la Reserva Federal de EEUU sobre los tipos de interés.

Algunos responsables de la Fed se han mostrado partidarios de un nuevo recorte de los tipos, pero los inversores siguen sin estar seguros de las probabilidades en un escenario de falta de datos oficiales fiables durante el cierre de la Administración. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el aluminio ganaba un 0,37%, el zinc subía un 0,55%, el estaño avanzaba un 0,25%, el plomo bajaba un 0,14% y el níquel apenas variaba. Entre los metales de la LME, el zinc aumentaba un 0,39%, el níquel se revalorizaba un 0,11%, mientras que el aluminio, el plomo y el estaño apenas variaban.

(1 dólar = 7,1230 yuanes chinos) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Harikrishnan Nair y Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba)