METALES BÁSICOS-El cobre toca máximo de dos semanas gracias a optimismo sobre la demanda

Por Pratima Desai

25 feb (Reuters) - Los precios del cobre subían el miércoles a máximos de dos semanas, ya que el optimismo sobre ‌el crecimiento y la demanda dominaba ‌el ⁠ánimo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de los aranceles recíprocos del presidente Donald Trump.

* El cobre de referencia a tres ​meses en ⁠la Bolsa ⁠de Metales de Londres (LME, por su sigla en inglés) subía un 0,6% a 13.241 dólares por tonelada ​métrica a las 1100 GMT, tras subir a 13.320 dólares a primera hora de la ‌sesión, su nivel más alto desde el 12 de febrero.

* ​La semana pasada, la Corte Suprema ​de Estados Unidos anuló los aranceles impuestos por Trump en virtud de una ley destinada a situaciones de emergencia nacional.

* "Los mercados asiáticos se están beneficiando de la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles, que sustituyó los aranceles recíprocos más elevados por tipos más bajos, en torno al 10%, en virtud del artículo 122", ​afirmó David Wilson, estratega de materias primas de BNP Paribas.

* "Este cambio ha impulsado un renovado interés por los metales industriales, especialmente en China ⁠tras las fiestas del Año Nuevo Lunar".

* Las expectativas de una mayor demanda en China, el principal consumidor, se ven reflejadas en ‌la prima del cobre de Yangshan , un indicador del apetito de China por importar cobre. Esta subió a 53 dólares por tonelada el martes desde los 33 dólares por tonelada del 13 de febrero, el día antes de que comenzaran las festividades chinas.

* Las existencias de cobre en los almacenes registrados en la LME, que ascienden a 249.650 toneladas, se encuentran en su nivel más alto desde el 7 de ‌marzo y han aumentado más de un 80% desde el 9 de enero.

* En los almacenes supervisados ⁠por la Bolsa de Futuros de Shanghái , las existencias de cobre han subido un 180% hasta ‌alcanzar las 272.475 toneladas desde mediados de diciembre.

* Las existencias de cobre en ⁠la LME, la ShFE y la bolsa estadounidense Comex han superado en ⁠conjunto el millón de toneladas por primera vez en más de dos décadas.

* Entre otros metales básicos en la LME, el estaño alcanzó los 53.100 dólares, el precio más alto en casi cuatro semanas, debido a las preocupaciones sobre el suministro procedente de Indonesia, donde el Gobierno está estudiando un plan para ‌prohibir las exportaciones de más materias primas, incluido ​el estaño.

* El estaño subía un 5,4% a 52.995 dólares, el aluminio avanzaba un 0,9% a 3.121 dólares, el zinc se fortalecía un 0,2% a 3.387 dólares, el plomo sumaba un 0,6% a 1.966 dólares y el níquel caía un 0,9% a ‌17.755 dólares. (Reporte de Pratima Desai; edición de Diti Pujara; Editado en Español por Ricardo Figueroa)