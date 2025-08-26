Metales básicos: el cobre toca máximo de dos semanas mientras Trump escala su disputa con la Fed

Por Pratima Desai

LONDRES, 26 ago (Reuters) -

Los precios del cobre alcanzaron máximos de dos semanas el martes después de que el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que destituirá a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, elevó las expectativas de recortes de las tasas de interés el próximo mes y debilitó el dólar.

* Un dólar abarata los metales cotizados en el billete verde para los compradores con otras divisas, lo que impulsa la demanda y los precios.

* Una ola de compras después de la apertura de Nueva York compensó las pérdidas previas provocadas por las empresas que venden cobre en China.

* Trump dijo en una carta que despedirá a Cook por supuestas irregularidades en la obtención de préstamos hipotecarios, una medida que, según los analistas, reforzó la preocupación de los inversores sobre la independencia del banco central estadounidense.

* El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 0,5%, a US$9846 la tonelada, tras alcanzar antes los US$9862, su nivel más alto desde el 13 de agosto.

* Una ventaja para el cobre son las disrupciones en el suministro en Chile, donde el regulador minero Sernageomin impuso requisitos adicionales a Codelco para reanudar las operaciones en las zonas afectadas por un derrumbe mortal en su mina El Teniente.

* Codelco, el mayor minero de cobre, ha recortado su previsión de producción para el año debido al impacto del incidente.

* Desde el punto de vista técnico, el soporte inicial del cobre se sitúa en la media móvil de 50 días, a US$9754, seguida de la media móvil de 21 días, de US$9731.

* Los mercados de metales industriales están a la espera de conocer las perspectivas de la demanda en China, principal consumidor mundial, a partir de las encuestas de los gerentes de compras de su industria manufacturera.

* Entre otros metales básicos, el zinc a tres meses perdió un 0,2%, a US$2812 la tonelada; el aluminio subió un 0,4%, a US$2634; el plomo avanzó un 0,1%, a US$1997; el estaño ganó un 1,2%, a US$34.220; y el níquel sumó un 1,2%, a US$15.285.

(Editado en español por Carlos Serrano)