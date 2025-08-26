Metales básicos: el cobre toca máximo de dos semanas mientras Trump escala su disputa con la Fed
- 1 minuto de lectura'
Por Pratima Desai
LONDRES, 26 ago (Reuters) -
Los precios del cobre alcanzaron máximos de dos semanas el martes después de que el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que destituirá a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, elevó las expectativas de recortes de las tasas de interés el próximo mes y debilitó el dólar.
* Un dólar abarata los metales cotizados en el billete verde para los compradores con otras divisas, lo que impulsa la demanda y los precios.
* Una ola de compras después de la apertura de Nueva York compensó las pérdidas previas provocadas por las empresas que venden cobre en China.
* Trump dijo en una carta que despedirá a Cook por supuestas irregularidades en la obtención de préstamos hipotecarios, una medida que, según los analistas, reforzó la preocupación de los inversores sobre la independencia del banco central estadounidense.
* El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 0,5%, a US$9846 la tonelada, tras alcanzar antes los US$9862, su nivel más alto desde el 13 de agosto.
* Una ventaja para el cobre son las disrupciones en el suministro en Chile, donde el regulador minero Sernageomin impuso requisitos adicionales a Codelco para reanudar las operaciones en las zonas afectadas por un derrumbe mortal en su mina El Teniente.
* Codelco, el mayor minero de cobre, ha recortado su previsión de producción para el año debido al impacto del incidente.
* Desde el punto de vista técnico, el soporte inicial del cobre se sitúa en la media móvil de 50 días, a US$9754, seguida de la media móvil de 21 días, de US$9731.
* Los mercados de metales industriales están a la espera de conocer las perspectivas de la demanda en China, principal consumidor mundial, a partir de las encuestas de los gerentes de compras de su industria manufacturera.
* Entre otros metales básicos, el zinc a tres meses perdió un 0,2%, a US$2812 la tonelada; el aluminio subió un 0,4%, a US$2634; el plomo avanzó un 0,1%, a US$1997; el estaño ganó un 1,2%, a US$34.220; y el níquel sumó un 1,2%, a US$15.285.
Para ver los precios de los futuros de metales básicos:
- COBRE
- PLOMO
- ESTAÑO
- NÍQUEL
- ALUMINIO
- ZINC
(Editado en español por Carlos Serrano)
Otras noticias de China
- 1
Javier Belgeri: el niño de Brigada cola que sufrió adicciones, excesos y ahora vuelve a actuar y sueña con una gran película
- 2
Misterio en San Antonio de Areco: la joven no fue asesinada en el auto donde fueron hallados los cadáveres
- 3
Atacaron a militantes de LLA en Junín y hay heridos: Milei culpó a “hordas kirchneristas”
- 4
El tercer paro de controladores aéreos en cinco días vuelve a paralizar hoy los vuelos