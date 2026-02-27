METALES BÁSICOS: el cobre toca máximo de tres semanas, se encamina a su séptima alza mensual sucesiva

Por Polina Devitt

LONDRES, 27 feb (Reuters) - Los precios del cobre subían el viernes y se encaminaban a cerrar su séptimo mes consecutivo de ganancias, ya que el optimismo sobre la demanda superaba las preocupaciones por la acumulación de existencias en los almacenes registrados en las principales bolsas.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por su sigla en inglés) subía un 1,3% a US$13.472 por tonelada métrica a las 1056 GMT, tras tocar los US$13.496, su nivel más alto desde el 4 de febrero.

* Los metales básicos se han visto respaldados por la demanda de inversión en activos tangibles desde octubre, según un operador de metales.

* El metal rojo, utilizado en la energía y la construcción, ha subido un 9% en lo que va de año y alcanzó un máximo histórico de US$14.527,50 a finales de enero, tras una ola de compras especulativas.

* Los primeros datos publicados tras el fin de los nueve días de fiesta por el Año Nuevo Lunar en China mostraron que las existencias de cobre en los almacenes registrados en la Bolsa de Futuros de Shanghái alcanzaron su nivel más alto en casi 10 años, ya que los usuarios finales redujeron sus compras durante las festividades y los altos precios desalentaron parte de la demanda downstream.

* Las existencias de cobre de la ShFE ascendieron a 391.529 toneladas métricas el viernes, un 44% más que hace dos semanas. Las existencias de zinc y aluminio aumentaron un 45% y un 20%, respectivamente.

* Aunque la demanda china de cobre se ha moderado desde septiembre, se espera que el cambio global hacia las energías renovables y la demanda emergente de los centros de datos proporcionen un apoyo a la demanda de cobre, indicaron los analistas de UBS en una nota.

* UBS prevé que los precios al contado del cobre alcancen los US$15.000 por tonelada en 13 meses, con un aumento del consumo mundial de cobre del 2,8% en 2026 y un déficit de mercado que se ampliará hasta las 520.000 toneladas este año, frente a las 203.000 toneladas de 2025.

* Entre otros metales de la LME, el estaño subía un 5% a US$57.040, tras alcanzar los US$57.700, su máximo desde el récord de US$59.040 registrado el 29 de enero. El estaño ha subido un 41% este año debido a las preocupaciones sobre el suministro, ya que Indonesia está considerando prohibir la exportación de varias materias primas.

* El aluminio perdía un 0,2% a US$3.152 la tonelada, el zinc bajaba un 0,6% a US$3.353, mientras que el plomo retrocedía un 0,2% a US$1.980 y el níquel subía un 0,7% a US$17.805. (Reporte de Polina Devitt. Reportaje adicional de Dylan Duan. Edición de David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)