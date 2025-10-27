Metales básicos: el cobre toca máximos de 17 meses por optimismo sobre negociaciones entre EEUU y China
- 1 minuto de lectura'
Por Pratima Desai
LONDRES, 27 oct (Reuters) - Los precios del cobre alcanzaron el lunes máximos de 17 meses, impulsados por las señales de relajación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo, y las esperanzas de un mayor crecimiento y una mayor demanda.
* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 0,6% a US$11.028 la tonelada métrica a las 1702 GMT, tras haber tocado antes los US$11.094 la tonelada, el nivel más alto desde el 20 de mayo del año pasado.
* Funcionarios chinos y estadounidenses discutieron el marco de un acuerdo comercial para que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping decidan a finales de esta semana, lo que pondría en pausa los aranceles más onerosos de Estados Unidos y los controles de exportación de tierras raras chinas.
* Los operadores de metales dijeron que las ganancias industriales de China crecieron a su ritmo más rápido en casi dos años en septiembre, lo que sugiere que el crecimiento en el principal consumidor de metales industriales puede estar ganando impulso.
* La debilidad del dólar frente al yuan, que abarata el precio de las materias primas en dólares para los compradores chinos, contribuyó a la confianza de los mercados metalúrgicos.
* Sin embargo, la prima del cobre Yangshan
* Las expectativas de que la Reserva Federal estadounidense recorte las tasas de interés esta semana están pesando sobre el dólar y podrían impulsar la demanda de metales básicos.
* Por otra parte, la atención se centró en el descenso de las existencias de zinc en los almacenes autorizados por la LME
* La preocupación por la oferta en el mercado LME impulsó la prima del contrato de zinc al contado sobre el forward a tres meses
* El zinc a tres meses en la LME subió un 1% a US$3055 la tonelada, el aluminio ganó un 0,6% a US$2876 dólares, el plomo avanzó un 0,4% a US$2025, el estaño sumó un 0,8% a US$36.095 y el níquel bajó un 0,5% a US$15.280. (Reporte de Pratima Desai. Información adicional de Dylan Duan. Edición en español de Daniela Desantis y Ricardo Figueroa)
