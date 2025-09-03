Metales básicos: el cobre toca máximos de cinco meses por expectativas de recortes de tasas en EEUU

Por Polina Devitt

LONDRES, 3 sep (Reuters) - Los precios del cobre operaban estables el miércoles, tras tocar su nivel más alto en cinco meses, gracias a las crecientes expectativas de un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos este mes y a la debilidad del dólar.

* A las 1024 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cotizaba sin cambios, a US$9981,5 la tonelada.

* El metal rojo alcanzó los US$10.038, su nivel más alto desde el 26 de marzo, en la apertura del mercado electrónico, que la LME retrasó 90 minutos debido a un problema técnico en las operaciones previas.

* "El problema se resolvió rápidamente y todos los sistemas funcionan ahora sin problemas", dijo la LME en un comentario enviado por correo electrónico.

* En Estados Unidos, se espera que los datos de empleo que se publicarán el viernes confirmen el debilitamiento del mercado laboral, lo que reforzaría la idea de recortar las tasas, según Ewa Manthey, estratega de ING. Unos tipos más bajos mejoran las perspectivas de los metales, dependientes del crecimiento.

* No obstante, las preocupaciones sobre el crecimiento económico debido a los amplios aranceles a la importación de Estados Unidos persisten y pesan sobre la confianza en los metales industriales, señaló.

* El índice dólar cedía un 0,1%, elevando el atractivo de los metales cotizados en el billete verde para los compradores con otras divisas.

* En otros metales básicos, el zinc en la LME subía un 0,5%, a US$2879 la tonelada, tras tocar US$2900, su máximo desde el 28 de marzo; el aluminio operaba estable en US$2618,5; el plomo ganaba un 0,4%, a US$2000,5; el estaño sumaba un 0,1%, a US$34.655; y el níquel mejoraba un 0,4%, a US$15.290.

