Metales básicos: el cobre toca máximos de una semana por la demanda china y la caída del dólar

PEKÍN, 11 ago (Reuters) -

Los futuros del cobre subían el lunes para alcanzar su nivel más alto en más de una semana, ayudados por un dólar más débil y las esperanzas sobre la demanda de China, a pesar de que las preocupaciones de suministro disminuyeron después de que Codelco recibiera el visto bueno para reiniciar las operaciones en la mina El Teniente en Chile.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

cerraba la mañana con una subida del 0,75%, a 79.010 yuanes (US$11.005,25) la tonelada métrica, el nivel más alto desde el 30 de julio. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres alcanzaba un máximo intradía de US$9789 la tonelada, el nivel más alto desde el 31 de julio. Un dólar más débil en medio de las crecientes expectativas de un recorte de los tipos de interés estadounidenses en septiembre apoyaba los precios del cobre, que se utiliza en la energía y la construcción.

Un dólar más débil hace que las materias primas cotizadas en el billete verde sean menos caras para los compradores que utilizan otras divisas.

Además, las expectativas de un aumento de la demanda por parte de China, principal consumidor, en septiembre, temporada de máxima demanda, apuntalaban los precios del cobre.

Sin embargo, las subidas se veían frenadas por el alivio de las preocupaciones sobre la oferta, en un momento en que la minera Codelco recibió la autorización de la oficina de inspección laboral de Chile para reanudar algunas operaciones en su mina de cobre principal El Teniente.

Las operaciones en la mina estuvieron suspendidas durante más de una semana tras un derrumbe mortal en el que murieron seis trabajadores.

Los datos de las fábricas chinas, más débiles de lo esperado, también frenaban las subidas de los precios del cobre.

Los precios de producción chinos cayeron más de lo previsto en julio, subrayando el impacto de la atonía de la demanda interna y la persistente incertidumbre comercial en la confianza de los consumidores y las empresas. El zinc SHFE subía un 0,51%, el plomo avanzaba un 0,57%, el níquel se revalorizaba un 0,7%, mientras que el estaño y el aluminio apenas variaban. El zinc LME subía un 0,16%, el estaño y el plomo sumaban un 0,42%, el níquel avanzaba un 0,76%, mientras que el aluminio apenas variaba.

