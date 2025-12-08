METALES BÁSICOS: El cobre toca máximos históricos antes de la decisión de la Fed sobre los tipos

SHANGHÁI, 8 dic (Reuters) -

El cobre abrió la semana con fuerza, marcando un máximo histórico el lunes, impulsado por las expectativas de un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y la perspectiva de una restricción de la oferta.

El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái

cerraba la jornada cotizando un 1,54% al alza, a 92.970 yuanes (US$13.152,91) por tonelada métrica.

El cobre de Shanghái registraba un máximo histórico de 93.300 yuanes esta misma sesión. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés) también subía, un 0,79% hasta US$11.712 la tonelada a las 0700 GMT, tras haber alcanzado un máximo de US$11.771 anteriormente.

Los mercados están valorando un recorte de los tipos de interés de Estados Unidos de un cuarto de punto el miércoles. Según un sondeo de Reuters entre 108 analistas, solo 19 votaron a favor de que no hubiera cambios.

Las señales de una menor oferta ayudaron a impulsar los precios del cobre en Asia. El cobre disponible en los almacenes de SHFE descendió un 9,22% a finales de la semana pasada, según mostró el viernes el informe semanal de existencias de la bolsa, la segunda semana consecutiva de descensos. La semana pasada también se observaron cancelaciones en las existencias de cobre disponibles, o en orden de compra, en los almacenes de la LME.

Mientras tanto, los inventarios de cobre en la bolsa estadounidense Comex

siguieron aumentando tras alcanzar un máximo histórico a finales de noviembre, con un total de 436.853 toneladas cortas (396.306 toneladas métricas) hasta el viernes.

La fortaleza del cobre tiene su origen en un desajuste estructural entre la oferta y las existencias disponibles, mientras la persistente prima Comex-LME ha desviado el metal hacia EEUU, lo que ha restringido la oferta en el resto del mundo, señalaron en una nota los analistas del bróker chino GF.

La preocupación por la oferta también se ve alimentada por las interrupciones en las minas y el acuerdo de las principales fundiciones chinas de recortar la producción en un 10%.

Los analistas de Citi señalaron en un informe el viernes que esperan que el cobre suba el año que viene y alcance una media de US$13.000 la tonelada en el segundo trimestre del próximo año, frente a los US$12.000 de su anterior previsión.

La mayoría de los metales básicos avanzaban el lunes. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el aluminio subía un 0,27%, el zinc un 0,98%, el plomo un 0,23% y el estaño un 0,36%. Entre los metales de la LME, el aluminio avanzaba un 0,57%, el zinc ganaba un 0,82%, el plomo un 0,45%, el estaño un 0,72% y el níquel registraba una única pérdida, con un descenso del 0,17%.

(US$1 = 7,0684 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)