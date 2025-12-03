METALES BÁSICOS El cobre toca máximos históricos por preocupaciones sobre la oferta y debilidad del dólar

Por Polina Devitt

LONDRES, 3 dic (Reuters) - Los precios del cobre tocaron máximos históricos el miércoles debido a la debilidad del dólar, la preocupación por la oferta y la menor disponibilidad de metal en los almacenes registrados en la Bolsa de Metales de Londres (LME).

* El cobre de referencia a tres meses en la LME subía un 1,7% a US$11.333 la tonelada métrica a las 1102 GMT, tras tocar un máximo histórico de US$11.434,50.

* "El cobre parece bastante alcista tras alcanzar nuevos máximos, y los modelos algorítmicos emiten señales de compra. Hay bastantes posibilidades de que los precios suban hasta los US$12.000 la tonelada", dijo Dan Smith, director gerente de Commodity Market Analytics.

* Los datos sobre la actividad empresarial en la zona euro, que en noviembre crecieron al ritmo más rápido de los últimos dos años y medio, se sumaron al sentimiento alcista y reforzaron una combinación de factores que ya apoyaban al metal.

* Los datos de la LME mostraron nuevas cancelaciones netas de 50.725 toneladas en los almacenes de Asia el martes, lo que sitúa las existencias de cobre disponibles en la LME en 105.275 toneladas, su nivel más bajo desde julio. <0#MCUSTX-LOC>

* La prima del cobre Comex sobre el referencial de la LME está atrayendo flujos de entrada a las existencias de cobre Comex , que ya están en máximos históricos.

* La prima del cobre al contado de la LME sobre el contrato a tres meses alcanzó el martes los US$69 por tonelada, su nivel más alto desde mediados de octubre, lo que indica cierta escasez de oferta a corto plazo.

* Las crecientes expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense la próxima semana, así como la debilidad del dólar, también favorecían el impulso alcista de los metales básicos.

* El debilitamiento de la moneda estadounidense hace que los metales que cotizan en dólares resulten más atractivos para los compradores que utilizan otras divisas. La bajada de las tasas de interés, por su parte, mejora las perspectivas de los metales dependientes del crecimiento.

* Entre otros metales básicos de la LME, el aluminio subía un 0,5% a US$2.880 la tonelada, el zinc ganaba un 0,2% a US$3.066, el plomo sumaba un 0,5% a US$2.005 y el estaño avanzaba un 1% a US$39.505, mientras que el níquel mejoraba un 0,7% a US$14.895. (Reporte de Polina Devitt; Editado en Español por Ricardo Figueroa)