Metales básicos: el cobre toca mínimos de dos semanas, con atención puesta en discurso de Powell

Por Pratima Desai y Amy Lv

LONDRES/PEKÍN, 20 ago (Reuters) - Los precios del cobre caían el miércoles a su nivel más bajo en casi dos semanas por las ventas de fondos, mientras consumidores y productores se mantienen al margen antes del discurso que ofrecerá esta semana el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijeron operadores del sector.

* Los mercados de materias primas y financieros buscarán pistas en el discurso de Powell del viernes sobre si las tasas de interés estadounidenses se recortarán en 25 puntos básicos -como se espera- en la reunión del 16-17 de septiembre, lo que podría socavar al dólar.

* Una divisa estadounidense más baja podría ayudar a impulsar la demanda de metales cotizados en el billete verde. Esta relación es usada por los fondos que negocian, a menudo día a día, utilizando señales de compra y venta de modelos numéricos.

* A las 1023 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,1%, a US$9676 la tonelada, tras tocar los US$9673,5, su mínimo desde el 7 de agosto.

* "Los flujos sistemáticos están dominando nuestro espacio en medio de la falta de una participación más amplia", dijo Alastair Munro, de Marex. "Los mercados están luchando para moverse de forma significativa en cualquier dirección, ya que las perspectivas siguen siendo poco claras".

* Además, la preocupación por la demanda, sobre todo en China, principal consumidor, ha impulsado hacia US$100 la tonelada el descuento del contrato de cobre al contado sobre el de tres meses , su nivel más alto desde febrero.

* Otro indicio de la atonía de la demanda es la prima del cobre Yangshan , un indicador del apetito chino por importar cobre, que se sitúa en US$47 la tonelada desde los niveles superiores a US$100 de mayo.

* En otros metales básicos, el aluminio a tres meses en la LME subía un 0,2%, a US$2569 la tonelada, tras tocar un mínimo de dos semanas de US$2558; el zinc ganaba un 0,2%, a US$2773; el plomo bajaba un 0,3%, a US$1967; el estaño cedía un 0,2%, a US$33.780; y el níquel restaba un 0,5%, a US$14.935.

(Editado en español por Carlos Serrano)