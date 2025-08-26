Metales básicos: el cobre toca pico de dos semanas gracias al declive del dólar, pero luego baja

Por Pratima Desai

LONDRES, 26 ago (Reuters) - Los precios del cobre tocaron máximos de dos semanas el martes, por un declive del dólar después de que las expectativas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos el próximo mes se vieron impulsadas por el anuncio del presidente Donald Trump de que destituirá a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook.

* Un dólar abarata los metales cotizados en el billete verde para los tenedores de otras divisas, lo que impulsa la demanda y los precios. No obstante, los operadores dijeron que el precio del cobre declinó tras la reacción instintiva inicial, por la estabilización del dólar y las ventas de las empresas chinas.

* Trump dijo en una carta que despedirá a Cook por supuestas irregularidades en la obtención de préstamos hipotecarios, una medida que, según los analistas, reforzó la preocupación de los inversores sobre la independencia del banco central estadounidense.

* A las 1019 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,1%, a US$9790 la tonelada, tras alcanzar antes los US$9862, su nivel más alto desde el 13 de agosto.

* Una ventaja para el cobre son las disrupciones en el suministro en Chile, donde el regulador minero Sernageomin impuso requisitos adicionales a Codelco para reanudar las operaciones en las zonas afectadas por un derrumbe mortal en su mina El Teniente. Codelco, el mayor productor mundial de cobre, ha recortado su previsión de cobre para el año debido al impacto del incidente.

* Desde el punto de vista técnico, el soporte inicial del cobre se sitúa en la media móvil de 50 días, a US$9754, seguida de la media móvil de 21 días, de US$9731.

* Los mercados de metales industriales están a la espera de conocer las perspectivas de la demanda en China, principal consumidor mundial, a partir de las encuestas de los gerentes de compras de su industria manufacturera.

* En otros metales básicos, el zinc a tres meses perdía un 0,8%, a US$2794 la tonelada; el aluminio caía un 0,9%, a US$2602; el plomo restaba un 0,2%, a US$1991; el estaño avanzaba un 0,2%, a US$33.875; y el níquel subía un 0,3%, a US$15.145.

(Editado en español por Carlos Serrano)