Metales básicos: el cobre toca pico histórico por la escasez de la oferta

29 oct (Reuters) - Los precios del cobre tocaron un récord histórico el miércoles, ya que la creciente escasez de suministro en las minas impulsó al metal, que ya cotizaba a altos precios.

* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 1,4%, a US$11.186, tras haber márcado US$12.000, lo que superó el récord anterior de US$11.104,5, de mayo de 2024.

* La minera Glencore rebajó el miércoles sus previsiones de producción anual de cobre a entre 850.000 y 875.000 toneladas, frente a las 850.000-890.000 previas, exacerbando la preocupación por el suministro de las minas.

* "Creo que es la gota que colma el vaso", dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree, añadiendo que no le sorprendería que la acumulación de cifras de producción más bajas lleve al cobre a un déficit en 2025.

* Anglo American también informó el martes de una menor producción de cobre en los nueve primeros meses de 2025.

* "El mercado está mucho más ajustado que a principios de año", añadió Shah.

* Mientras el cobre se ha visto respaldado por cuestiones relacionadas con la oferta, las perspectivas de la demanda han mejorado en Europa gracias al aumento de las ventas de automóviles, según los analistas de ANZ.

* Los inversores están atentos al probable recorte de las tasas de interés en 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal más tarde en el día, así como a la reunión que mantendrán el jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su par chino, Xi Jinping, y que podría asegurar un acuerdo comercial largamente esperado.

* Entre otros metales básicos, el aluminio bajó un 0,1%, a US$2886 la tonelada, el zinc subió un 0,7%, a US$3080, después de alcanzar su máximo desde diciembre; el níquel mejoró un 0,6%, a US$15.380; el plomo cerró plano en US$2025,5; y el estaño bajó un 0,3%, a US$36.220.

(Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Lucas Liew; editado en español por Carlos Serrano)