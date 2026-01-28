METALES BÁSICOS: el cobre y el aluminio suben mientras debilidad del dólar prolonga alza de los metales

LONDRES, 28 ene (Reuters) - El cobre subía el miércoles, mientras que el aluminio y el zinc alcanzaban máximos de varios años, al tiempo que el dólar estadounidense caía a mínimos de cuatro años y los inversores seguían apostando al alza por los metales industriales

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,9% a US$13.124 la tonelada métrica a las 10:20 GMT. El aluminio ganaba un 1,8% a US$3.265, tocando su máximo desde abril de 2022, y el zinc sumaba un 1,9% a US$3.416 tras tocar su máximo desde enero de 2023

* El índice dólar tocó el martes su nivel más bajo desde febrero de 2022 después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el valor del billete verde era "genial". Una divisa estadounidense más débil hace que los metales que cotizan en el billete verde sean más asequibles para quienes tienen otras monedas y puede impulsar la demanda

* Los analistas de la correduría Sucden Financial dijeron en un seminario web el miércoles que el repunte de los metales básicos estaba siendo impulsado por el posicionamiento macro más que por los fundamentos

* El contrato de cobre al contado de la LME se negociaba con un descuento de US$90 por tonelada respecto al contrato a tres meses , lo que sugiere una escasa necesidad de metal a corto plazo

* "Hemos asistido a una enorme corrección de los diferenciales, que se ha traducido en un contango", dijo Daria Efanova, jefa de investigación de Sucden, señalando que las empresas chinas estaban descargando material en los almacenes de la LME antes de la festividad del Año Nuevo Lunar en febrero

* Una estructura de mercado de contango se produce cuando el precio al contado es inferior al precio a plazo

* La subida del aluminio se produjo después de que Goldman Sachs aumentó su previsión de precios promedio para el primer semestre de US$2.575 a US$3.150 la tonelada, citando los bajos inventarios, las dudas sobre la disponibilidad de energía para nuevas fundiciones en Indonesia y el fuerte crecimiento de la demanda mundial de los fabricantes de vehículos eléctricos y las redes eléctricas

* Entre otros metales básicos en la LME, el plomo subía un 0,5% a US$2.030,50 la tonelada, el níquel ganaba un 2,1% a US$18.550 y el estaño sumaba un 1% a US$55.205, tras tocar el martes un récord de US$58.340 (Reporte de Tom Daly; Información adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; Edición de David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)