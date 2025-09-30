Metales básicos: el estaño alcanza máximos de casi seis meses ante el temor al suministro de Indonesia

SHANGHÁI, 30 sep (Reuters) -

El estaño de Shanghái subía el martes a máximos de casi seis meses, apoyado por el temor a la oferta tras las noticias de una ofensiva contra la minería ilegal en Indonesia, uno de los principales productores.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, ha ordenado el cierre de unas 1000 minas ilegales de estaño en la isla de Sumatra, de donde se sacaba estaño de contrabando en pequeñas embarcaciones y transbordadores, según informó el lunes el medio de comunicación estatal Antara.

Alrededor del 80% de la producción de estaño de la importante región productora de Bangkia Belitung, frente a la costa oriental de Sumatra, se sacaba de contrabando, según comentarios de Prabowo recogidos por Antara.

La ofensiva desató el temor a una reducción de la oferta en el segundo mayor país productor de estaño del mundo, lo que favoreció las subidas del metal de soldadura.

El contrato de estaño más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái

subía un 1,15%, a 275.250 yuanes (US$38.630,49) por tonelada métrica, hasta las 0313 GMT. Sin embargo, ha bajado un 0,16% este mes.

Anteriormente, había subido a 283.000 yuanes la tonelada, el nivel más alto desde el 3 de abril. Por su parte, el estaño de referencia a tres meses de la Bolsa de Metales de Londres bajó un 1,58%, hasta US$34.930 la tonelada, frente a los US$35.100 del lunes, su nivel más alto desde el 4 de abril.

El contrato londinense estaba a punto de terminar el mes con un descenso del 0,25%. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el cobre fue el que más avanzaba, un 1,29%, hasta 83.240 yuanes la tonelada, y se disponía a terminar el mes con una subida del 5,11%.

El metal encontró apoyo en las interrupciones del suministro en la mina de cobre Grasberg de Freeports, en Indonesia, así como en el plan de China para estabilizar el crecimiento de la industria no ferrosa. El zinc subía un 0,58%, el plomo retrocedía un 0,44%, el aluminio avanzaba un 0,12% y el níquel bajaba un 0,15%. Entre los demás metales de la LME, el cobre cedía un 0,32%, el aluminio descendía un 0,5%, el zinc caía un 0,61%, el níquel bajaba un 0,8% y el plomo retrocedía un 0,2%.

(1 dólar = 7,1252 yuanes chinos) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)