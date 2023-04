Metales básicos-el estaño se dispara un 10% por la prohibición de la minería en myanmar

LONDRES, 17 abr (Reuters) - Los precios del estaño se disparaban el lunes a su nivel más alto en casi dos meses, ya que las noticias sobre la prohibición de la minería en Myanmar, un importante productor del metal utilizado en soldaduras, avivaron la preocupación por la escasez.

* El contrato referencial del estaño en la Bolsa de Metales de Londres subía un 9,2% a 27.150 dólares la tonelada a las 1034 GMT, tras alcanzar los 27.705 dólares, su máximo desde el 21 de febrero.

* El estado Wa de Myanmar suspenderá la exploración de recursos mineros a partir de agosto, según un oficial de información del Ejército Unido del Estado Wa.

* Myanmar posee las terceras mayores reservas de estaño del mundo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Representó el 77% de las importaciones chinas de mineral de estaño en 2022, según datos de las aduanas chinas.

* "Hubo problemas en Myanmar en enero y febrero y se produjo una caída en la producción china. Los suministros han sido escasos", dijo Jeremy Pearce, de la Asociación Internacional del Estaño (ITA).

* La ITA calcula que China representó alrededor del 47%, o 181.000 toneladas, del consumo de estaño el año pasado, de las cuales el 26%, o 47.700 toneladas, procedían de Myanmar en forma de estaño en concentrado.

* En enero y febrero de este año, China importó aproximadamente 5.800 toneladas de estaño en concentrado de Myanmar, un 55% menos que el año anterior, según Pearce.

* Sin embargo, no está claro si se aplicará la prohibición, ya que "no es la primera vez que se hacen notificaciones de este tipo" y "los principales departamentos funcionales del estado de Wa no han recibido notificaciones tan específicas", según la correduría Xinhu Futures, citada por la publicación estatal Shanghai Securities News.

* Entre otros metales básicos, el cobre cedía un 0,5% a 8.979 dólares la tonelada, el aluminio caía un 1,1% a 2.359 dólares, el zinc perdía un 0,8% a 2.835 dólares, el plomo retrocedía un 2,3% a 2.120 dólares y el níquel subía un 3% a 24.855 dólares.

* Para ver los precios de los futuros de metales básicos:

- cobre

- plomo

- estaño

- níquel

- aluminio

- ZINC (Reporte de Pratima Desai, Mai Nguyen en Hanoi y Siyi Liu en Pekín; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters