METALES BÁSICOS: El níquel sube por la menor cuota de producción de la principal mina de Indonesia

11 feb (Reuters) -

El níquel subía por cuarta sesión consecutiva el miércoles después de que a la mina de níquel más grande del mundo, en Indonesia, se le asignó una menor cuota de producción para este año, mientras que el cobre también avanzaba antes de la celebración del Año Nuevo Lunar en China.

* El níquel de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 2,1%, a US$17.860 por tonelada, a las 1000 GMT. El metal utilizado para fabricar acero inoxidable y baterías recargables había ganado hasta un 2,8%, a US$17.980, su nivel más alto desde el 30 de enero.

* La minera francesa Eramet anunció el miércoles que su empresa conjunta PT Weda Bay Nickel, con la china Tsingshan y la indonesia PT Antam, había recibido una asignación inicial de producción de 12 millones de toneladas métricas húmedas para 2026, que se compara con los 32 millones de 2025. La sociedad solicitará una revisión.

* Tras un largo periodo de precios bajos, el níquel ha subido alrededor de un 18,6% en los últimos tres meses y alcanzó un máximo de más de tres años el 25 de enero, cuando Indonesia, el mayor productor mundial de mineral de níquel, se comprometió a reducir el suministro.

* "Está claro que Indonesia se está dando cuenta de su poder para fijar precios", dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree, señalando que el control que ejerce el país del sudeste asiático sobre aproximadamente el 60% de la producción mundial de níquel lo hace "más poderoso que la OCDE" en el sector del petróleo.

* "Ha reconocido que no necesita producir en exceso para obtener ingresos decentes", añadió Shah.

* Aun así, el Grupo Internacional de Estudio del Níquel ha pronosticado un superávit de 261.000 toneladas para este año.

* Otros metales básicos también ganaron por la debilidad del dólar, lo que hace que las materias primas sean más asequibles para los inversores que usan otras divisas.

* El cobre subía un 1,2%, a US$13.266,50 por tonelada, el aluminio avanzaba un 1,1%, a US$3.127,50 por tonelada, el zinc se revalorizaba un 1,4%, a US$3.442,50 por tonelada, el plomo ganaba un 0,6%, a US$1.985 por tonelada y el estaño se empinaba un 2,8%, a US$50.700 por tonelada. (Reportaje de Tom Daly; reportaje adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Ronojoy Mazumdar, Harikrishnan Nair y Elaine Hardcastle.)