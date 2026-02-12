METALES BÁSICOS: El níquel sube tras reducción de cuota en mayor mina de Indonesia

12 feb (Reuters) -

El níquel subía el jueves, después de que Indonesia recortara drásticamente la cuota minera de este año para PT Weda Bay Nickel, la mayor mina del mundo de este mineral crítico situada en el país.

El contrato de níquel más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaba un 1,79% y cerró la sesión diurna a 139.610 yuanes (US$20.228,06) la tonelada métrica, tras haber subido hasta un 3,14% anteriormente.

El níquel de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,34% hasta los US$17.940 por tonelada a las 0740 GMT, tras subir un 2,23% el miércoles.

El miércoles, la minera francesa Eramet anunció que la mina indonesia había recibido una cuota minera inicial de 12 millones de toneladas métricas húmedas para 2026, frente a los 32 millones de toneladas métricas húmedas de 2025. Afirmó que solicitaría una revisión al alza en breve.

La mina es una empresa conjunta entre la compañía francesa, la importante empresa china de níquel y acero inoxidable Tsingshan y la empresa estatal indonesia PT Antam.

El recorte se produjo después de que los medios de comunicación locales informaran de que Indonesia ha aprobado hasta ahora cuotas de extracción de níquel de entre 260 y 270 millones de toneladas para 2026.

Ambas medidas impulsaron la confianza del mercado, según señaló Natalie Scott-Gray, analista de metales de StoneX, en una nota.

"Se espera que los precios se mantengan estables a corto plazo", afirmó Scott-Gray. "Sin embargo, conviene recordar que Indonesia ha tratado históricamente de evitar que los precios suban de forma sostenible por encima de los US$18.000 por tonelada, ya que los precios elevados pueden socavar la competitividad del sector nacional de los vehículos eléctricos".

Mientras tanto, el cobre también avanzaba el jueves, después de que la debilidad del dólar estadounidense proporcionó apoyo a las materias primas denominadas en dólares, al hacerlas más asequibles para los inversores que utilizan otras divisas.

El contrato de cobre más negociado en la SHFE subía un 0,39% y cerró en 102.330 yuanes por tonelada, y el contrato de referencia de cobre a tres meses también avanzaba, añadiendo un 0,58% hasta alcanzar los US$13.242,50 por tonelada.

Entre otros metales básicos de la SHFE, el aluminio avanzaba un 0,15%, el zinc subía un 0,67%, el estaño se revalorizaba un 0,88% y el plomo bajaba un 0,15%.

En el resto de la LME, el aluminio subía un 0,89%, el zinc avanzaba un 0,41%, el estaño se revalorizaba un 0,36% y el plomo descendía un 0,30%.

(US$1 = 6,9018 yuanes renminbi chinos) (Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)