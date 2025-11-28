METALES BÁSICOS Estao toca máximos de 3 años y medio por dudas sobre suministro de mina en Congo

28 nov (Reuters) -

Los precios del estaño alcanzaron el viernes su nivel más alto en más de tres años y medio, ya que los rumores sobre interrupciones en el suministro de las minas de la República Democrática del Congo avivaban los temores de escasez, aunque los operadores afirmaron que las especulaciones sobre fuerza mayor son falsas.

* A las 10:46 GMT, el estaño a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1,9%, a US$38.760 por tonelada. El metal rojo avanzó un 2,3% más temprano en la sesión, a US$38.930, su máximo desde el 9 de mayo de 2022.

* La extensión de la prohibición de la minería manual en dos provincias de la RDC y la escalada del conflicto en el este del país "han aumentado las preocupaciones sobre las interrupciones del transporte desde la mina Bisie, que representa alrededor del 8% de la producción mundial de mineral de estaño", dijo el bróker Marex en una nota.

* Los operadores, sin embargo, negaron los rumores de que se haya declarado fuerza mayor en la mina de Bisie.

* "Además, aunque el estado Wa de Myanmar ha concedido licencias mineras, la reanudación real de la producción está muy retrasada debido a la temporada de lluvias, los problemas de equipamiento y la escasez de mano de obra", añadió Marex.

* El cobre volvió a superar los US$11.000 la tonelada, alcanzando los US$11.010 después de que un grupo de fundición chino dijo que sus miembros recortarán un 10% la capacidad alimentada por las minas.

* El metal utilizado en la energía y la construcción mejoraba un 0,5%, a US$10.998,5, a las 10:46 GMT, en camino de una ganancia semanal del 2% y un avance del 1% en el mes.

* En otros metales básicos, el aluminio mejoraba un 0,6%, a US$2.844,5; el zinc sumaba un 0,6%, a US$3.031; el níquel subía un 0,4%, a US$14.885; y el plomo ganaba un 0,2%, a US$1.991.

(Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Polina Devitt y Dylan Duan; editado en español por Carlos Serrano)