Metales básicos: las esperanzas sobre tipos de interés y un acuerdo China-EEUU impulsan a los metales

7 ago (Reuters) - El cobre y otros metales básicos subían el jueves, apoyados por las crecientes expectativas de un recorte de tipos de la Reserva Federal y el optimismo sobre una posible tregua comercial entre Estados Unidos y China. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,2% a US$9698 por tonelada métrica a las 0355 GMT. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái ganaba un 0,3% a 78.400 yuanes (US$10.919,22) la tonelada. "Hay cierto optimismo sobre un posible acuerdo comercial con China. La fecha límite para ello es el 12 de agosto, y los informes que estamos viendo es que las discusiones están avanzando bastante bien", dijo el analista de Marex Edward Meir.

"En otros acontecimientos geopolíticos (está) la posible cumbre entre Trump, Putin y Zelensky, que también debería ayudar a debilitar el dólar y dar a las materias primas un poco de impulso". El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Estados Unidos estaba cerca de un acuerdo con China y que se reuniría con el presidente chino, Xi Jinping, antes de fin de año si se llega a un acuerdo. El índice del dólar languidecía cerca de mínimos de más de una semana después de que los sorprendentemente débiles datos de empleo de EEUU de la semana pasada dispararan las apuestas a recortes de tipos de la Fed a partir de septiembre.

Un dólar más débil hace que los activos denominados en dólares sean más asequibles para los tenedores de otras divisas.

Los inversores siguen de cerca la evolución de la situación en Chile, el mayor productor de cobre del mundo, tras el derrumbe de su mina de cobre de El Teniente a raíz de un terremoto la semana pasada, en el que murieron seis personas. La minera de cobre Codelco ha solicitado permiso al regulador minero de Chile para reabrir una parte de su mina insignia, dijeron dos fuentes con conocimiento del asunto. Entre otros metales en Londres, el aluminio subía un 0,6% a US$2626 la tonelada, el níquel subía un 0,2% a US$15.160, el plomo ganaba un 0,3% a US$2001, el estaño apenas variaba a US$33.375 y el zinc avanzaba un 0,6% a US$2804,50. El aluminio SHFE subía un 0,7% a 20.745 yuanes, el níquel ganaba un 0,7% a 121.490 yuanes, el plomo subía un 0,2% a 16.865 yuanes, el estaño sumaba un 0,2% a 267.430 yuanes, y el zinc avanzaba un 1% a 22.550 yuanes.

